Het heelal deze maand: bewonder de sterren tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen

Foto: Blaauw Sterrenwacht

Sterrenkundige Jeffrey Bout was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij vertellen over wat er te zien is aan de Groningse sterrenhemel. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Alexander Termeer en Danny Koster met Jeffrey Bout.

De Landelijke Sterrenkijkdagen vinden plaats van 15 tot en met 17 maart. Op veel plaatsen in Nederland kun je door een telescoop naar de sterren kijken. In Groningen opent de Blaauw Sterrenwacht op de Zernike campus haar deuren voor geïnteresseerden.

De Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde organiseert op zaterdag 23 maart de hele middag lezingen over de James Webb Telescoop. De lezingen gaan over de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan en de techniek achter de telescoop.

Jupiter is nog steeds in de avond te zien. Daarbij komt dat Mercurius zichtbaar wordt in de tweede helft van de maand maart. Hij is ‘s avonds laag in het westen te zien vlak na zonsondergang. Rond 24 maart is de planeet het beste te zien rond half acht ‘s avonds. Als je hem niet kunt vinden, kun je een app zoals Stellarium gebruiken om de sterrenhemel te bekijken.

Astronaut André Kuipers staat zaterdag 9 maart in de Stadsschouwburg. Hij laat jong en oud weten hoe het is om te wonen en te werken in gewichtloosheid en hij doet een boekje open over de enerverende tijd die we tegemoet gaan.