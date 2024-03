“Het enthousiasme dat hij op het podium liet zien, zo was hij buiten de zaal ook”

Humphrey Campbell trad in 2019 op met de Steelband van de Gruno's Postharmonie.

Bij de Gruno’s Postharmonie is men geschrokken van het bericht dat zanger Humphrey Campbell is overleden. In 2019 trad de Postharmonie samen op met Campbell.

“Het was in de herfst van 2019”, vertelt voorzitter Johan Zaagman van de Harmonie. “Het was ons laatste grote concert voor het uitbreken van de coronacrisis. En het was in verschillende opzichten een bijzonder concert. In dat jaar bestond onze steelband tien jaar. Een jubileum. Het thema van het concert was ‘Tropical Waters’. Om dat thema extra kracht bij te zetten hadden we Campbell uitgenodigd, die heel graag mee wilde werken. Dat, in combinatie met dat het het laatste concert was voor de coronacrisis maakte het uiteindelijk heel bijzonder.”

“Tijdens onze repetitie kregen we het nieuws te horen”

Dat het niet goed ging met Campbell was al wat langer bekend bij de Postharmonie. “Na het concert hebben we altijd met hem contact gehouden. Ook omdat onze dirigent, Peter Kleine Schaars, goed bevriend was met hem. We wisten ook dat het qua gezondheid niet helemaal goed ging. Gisteravond hadden we onze repetitieavond. Op een gegeven moment kreeg onze dirigent telefoon. Normaal neemt hij nooit de telefoon op tijdens repetities, maar dit keer zei hij dat hij dit gesprek wel even moest beantwoorden. Enige tijd later kwam hij terug, en je merkte dat er iets gebeurd was. Toen kregen we het nieuws te horen. Ja, dan schrik je.”

“Hij was heel betrokken”

Bij de Postharmonie maakte Campbell een goede indruk. “In 2019 hebben we ons concert met hem gedaan. Je werkt dan langere tijd samen. Hij was ook aanwezig tijdens het repetitieweekend. En wat zo mooi was, hij bleef de hele tijd aanwezig. Ook bij het repeteren van onderdelen waar hij geen rol bij had. Hij was heel enthousiast en heel erg betrokken. Dat heeft toen veel indruk op ons gemaakt.”

“Ook buiten de optredens om was hij enthousiast”

Op de vraag hoe Zaagman Campbell zou omschrijven: “Een hele goede zanger, maar ook een hele vriendelijke en enthousiasme man. Het was iemand die energie bracht. Hij zorgde er voor dat je zelf ook enthousiast werd. En dat alles was geen act. Het enthousiasme dat je zag tijdens de optredens, zo was hij buiten de zaal ook. Heel betrokken, heel enthousiast.”

Militaire orkesten

Vorige week maakte Campbell bekend dat hij ernstig ziek was. De in Suriname geboren zanger deed in 1992 voor Nederland mee aan het Songfestival in Zweden. Met het liedje Wijs me de weg werd hij toen negende. Voor het grote publiek belandde hij na het Eurovisie-optreden wat op de achtergrond. Zaagman: “Maar hij heeft nog heel veel gedaan. Hij heeft ook veel samengewerkt met militaire orkesten. Bijvoorbeeld met de Marinierskapel en het orkest van de Koninklijke Marechaussee.”

“Het enthousiasme nemen we mee”

Komende herfst staat er weer een groot concert van de Postharmonie op de planning in De Oosterpoort. Het is nog onbekend of Campbell tijdens dat concert geëerd gaat worden. “Het nieuws is nog heel vers. Daar gaan we over nadenken. Maar niettemin laat hij wel zeker wat na: en dat is het enthousiasme. Dat enthousiasme zullen we meenemen naar toekomstige concerten. Dat krijgt bij ons een plekje.”

Bekijk hier de beelden van het concert uit 2019: