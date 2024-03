Herre en Jesper uit Stad gaan weer op pad, dit keer op de tandem door de Sahara

Groninger programmamakers Herre Hettema en Jesper van Bochove stappen opnieuw op de tandemfiets. Dit keer gaan ze verder waar hun avontuur vorige keer eindigde: Marokko.

De jongens, die vooral groot zijn op het sociale mediaplatform TikTok, fietsten afgelopen jaar van Groningen naar het noordelijkste puntje van Marokko. Gelijk na aankomst in Marokko gingen de jongens weer terug naar Nederland: “We hadden 47 dagen non-stop gefietst, dus we waren er wel echt klaar mee. We hebben nog genoten van een hotelbed en een taxi en stapten toen snel op het vliegtuig.”

‘Unfinished Business’

Na de monstertocht op de tandem koos het duo het ruime sop, door per kano naar Parijs te varen. Na een jaar begon het tandem-avontuur toch weer te kriebelen: “We kunnen nu echt gaan genieten van de Marokkaanse cultuur en van onze tandemfiets. We waren gewoon nog niet klaar met Marokko.” De jongens verwachten in twee weken van de noordelijke Marokkanse stad Nador naar de Sahara te fietsen. Een strak tijdschema: “Vorige keer deden we er onnodig lang over, dat kwam doordat we de hele tijd stopten om kebab te eten. Dat kan nu niet, want we gaan tijdens de ramadan.”

Het duo vertrekt binnenkort. Hun avontuur is vanaf 8 april te volgen via het TikTok-account van de heren.