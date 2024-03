Hele maand maart in het teken van het dialect: Meertmoand Streektoalmoand

Het is Meertmoand Streektoalmoand. Een maand met speciale aandacht voor streektaal met muziekconcerten, festivals, literaire optredens en theatervoorstellingen.

Moi, gaaist mit? moi, gaaist met? Met die titel nodigt organisatie Centrum Groninger Taal & Cultuur Groningers (en niet-Groningers) uit stad en alle regio’s uit op pad te gaan en streektaalactiviteiten te bezoeken.

Zo komen er verhalenvertellers op scholen langs in de provincie, worden er raadsvergaderingen in het Gronings gedaan en voeren Groningse en Duitse (platduutse) dichters een gezamenlijke performance op tijdens het festival Grasnapolsky in Scheemda.

De ‘meertmoandledder’ biedt een overzicht van alle muziekconcerten, festivals, literaire optredens en theatervoorstellingen van de Meertmoand Streektoalmoand.

Naast Groningen organiseert ook Drenthe in maart activiteiten rondom de Drentse streektaal.