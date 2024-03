Harmannus zit ruim 50 jaar in de molenwereld: “Ik geniet intens van het draaien”

Al 50 jaar zit Harmannus Noot in de molenwereld. Als zestienjarige begon hij als molenbouwer en inmiddels is hij 44 jaar molenaar. Elke week draait hij op ‘zijn’ molen de Langelandster in Garmerwolde.

“Ik was op mijn zestiende klaar met m’n timmeropleiding”, zegt Noot. “Ik ging op zoek naar werk en kwam uit bij molenmakerij Doornbosch in Adorp. In die tijd werkte ik ook bij een bakker.”

Bij het sollicitatiegesprek had Doornbosch zijn twijfels over Harmannus. “Ik niet of het wat voor je is met je bakkerhandjes”, zei de molenbouwer. Maar bakkerhandjes werden gouden handjes: meer dan zeven jaar heeft Noot zijn timmerdiensten daar bewezen.

De jaren erna werkte Noot als postbezorger bij PTT. Dit deed hij 35 jaar. Maar de molenhobby bleef springlevend. Op 14 mei 1988 kreeg hij de sleutel van de Langelandstermolen in Garmerwolde, waar hij tot de dag van vandaag wekelijks op draait.

Wat hij zo mooi vindt? “Ik geniet intens van het draaien. Dat vind ik geweldig, al zoek ik soms de grenzen op.” Bij een ‘normale’ gang draait de molen 60 à 70 enden (dat zijn 15 omwentelingen per minuut). Met de Langelandster haalt Noot soms wel 25 omwentelingen per minuut.

Naast het draaien schiet Noot veel foto’s van molens: “Ik ken bijna alle molens van Nederland!” In zijn jeugdjaren reed Noot met de brommer door heel Groningen, Friesland en Drenthe om molens te fotograferen. Daarna werden de ritten langer. “Mijn vrouw en ik hebben een camper gekocht om van molen tot molen te rijden! De volgende bestemming wordt Denemarken.”