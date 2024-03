‘Hanzehogeschool’ verdwijnt uit het zicht: roepnaam ‘Hanze’ wordt officieel geadopteerd

Afbeelding via Hanze

‘Strak, modern, lekker praktisch en fris’. Vanaf maandag prijkt er een nieuw logo op de website van de grootste hbo-instelling in Stad. En daar staat niet meer de naam ‘Hanzehogeschool’ op, maar de Hanze. De roepnaam voor de hogeschool op de Zernike Campus verandert daarmee vrijwel helemaal in de ‘echte’ naam.

Volgens de Hanze is nieuwe logo is afgelopen oktober gepresenteerd aan de medewerkers, met positieve reactie. Daarom is het nieuwe logo vanaf maandag in gebruik. En met dat nieuwe logo verdwijnt ook de naam ‘Hanzehogeschool’ uit het publiekelijke zicht.

‘Andere naam, maar we blijven wie we zijn’

“Studenten en medewerkers hebben het altijd al over de Hanze”, vertelt Hanze-woordvoerster Evanya Breuer. “Dat is ook een van de redenen voor de verandering. We hebben ooit voor Hanzehogeschool gekozen vanwege ondernemen en handel drijven. Maar we willen ons meer presenteren als kennisinstelling dan als alleen een onderwijsinstelling.”

Voor mensen die nog spreken van de Hanzehogeschool, wordt het volgens Breuer misschien wel wat anders: “Het kan wel zijn dat mensen hier even aan moeten wennen. Maar aan ons verandert er eigenlijk niks. Onze stichtingsnaam blijft gewoon de Hanzehogeschool en de naam blijft ook staan op de diploma’s.”

Campagne rond naamsverandering

De Hanze (nu dus officieel de publieke naam van de hogeschool) begint volgende week een campagne om de naamsomzetting bij het publiek onder de aandacht te brengen. De Hanze gebruikt de komende 1,5 jaar om het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl uit te rollen. Het oude briefpapier, de enveloppen, banners en de uitingen op de gebouwen gaan langzaamaan richting recycling.