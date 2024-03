Hans Nijland kandidaat voor rol bondsvoorzitter KNVB

Foto: Sportphotoagency.com Hans Nijland

Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland is kandidaat voor de rol van bondsvoorzitter bij de KNVB. Dat heeft Nijland zondagavond laten weten in het NPO Radio 1-programma NOS Langs de Lijn.

Nijland is naar voren geschoven door het Supporterscollectief Nederland. Voor de rol van bondsvoorzitter was op dit moment alleen Frank Paauw kandidaat. Supportersgroepen waren niet blij met Paauw omdat hij als politiechef in Amsterdam regelmatig zei dat hij geen voorstander is van uitsupporters bij voetbalwedstrijden. Supporterscollectief Nederland wilde dat er meer kandidaten verkiesbaar werden gesteld. De oproep werd aan de voetbalclubs overgebracht, waarbij Hans Nijland als mogelijke tegenkandidaat werd gepresenteerd.

Nijland bevestigt het nieuws. Op Radio 1 laat hij weten dat hij in de wachtkamer klaar zit voor het geval de KNVB en Paauw er niet uit gaan komen. Het Supporterscollectief laat weten: “Met de kandidaatstelling van Nijland hopen we dat er bij de stemming op 27 mei iets te kiezen valt. Probleem is nu dat er voor de clubs niets te kiezen valt. Nijland past wat ons betreft goed in het profiel. Hij heeft veel ervaring en een uitgebreid netwerk. Bij zijn afscheid als directeur in 2019 werd hij door de KNVB tot lid van verdienste benoemd. Momenteel geeft hij lezingen bij amateurclubs in het hele land en maakt hij deel uit van het buddyprogramma van de KNVB om nieuwe clubdirecteuren wegwijs te maken.”