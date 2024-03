Handen uit de mouwen steken bij tientallen klussen tijdens NLdoet

In de gemeente steken zaterdag tientallen vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds en vindt dit jaar voor de twintigste keer plaats.

Zo wordt er bijvoorbeeld in het LeRoy-gebied in de wijk Lewenborg gewerkt aan de aanleg van de eerste fase van een voedselbos. Op het scoutingeiland van De Jutters bij Kardinge worden stroompunten aangelegd. Door deze stroompunten zal het eiland in de toekomst nog beter benut kunnen worden. In het dorpshuis in Thesinge gaan vrijwilligers aan de slag om diverse klusjes aan te pakken en in Ten Boer gaat er gewerkt worden in de pluktuin. In de pluktuin zullen onder andere de wandelpaden vrij worden gemaakt en voorzien worden van nieuwe houtsnippers, krijgen de picknickbanken onderhoud en worden fruitbomen gesnoeid.

NLdoet is een jaarlijks initiatief dat dit jaar op 15 en 16 maart plaatsvindt. Het doel is het stimuleren van vrijwilligerswerk. Sinds november konden organisaties hun activiteiten aanmelden op de website van NLdoet, waarna vrijwilligers de mogelijkheid kregen om zich voor de activiteiten in te schrijven. Op vrijdag vonden er ook al tal van klussen plaats. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen in actie in Badhoevedorp, waar het echtpaar een high-tea verzorgde voor kwetsbare buurtbewoners. Prinses Beatrix hielp mee op een stadsboerderij in Utrecht.