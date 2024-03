Halve van Haren onder zonnige omstandigheden verlopen (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Onder prima weersomstandigheden is zaterdag de 39ste editie van de Halve van Haren gehouden. Ongeveer tweeduizend deelnemers deden mee aan de hardloopwedstrijd.

De Halve van Haren, die georganiseerd wordt door atletiekvereniging ATC’75, bestaat uit twee afstanden. Deelnemers kunnen kiezen om de halve marathon te lopen of lopen het Onnerrondje, dat een afstand heeft van tien kilometer. De halve marathon werd bij de mannen gewonnen door Niels Grote Beverborg. Hij finishte in een tijd van 1:12:09. Tweede werd Maurice Kram van Groningen Atletiek in een tijd van 1:12:45. De bronzen plak ging naar Wouter Olthof, die een tijd van 1:12:49 op de klokken zette.

Tien kilometer

Bij de vrouwen ging de eerste prijs op de halve marathon naar Ellen Jansen. Zij finishte in een tijd van 1:22:42. Tine Zweers werd tweede in een tijd van 1:23:48. Annewil Schreuder werd derde in een tijd van 1:24:20. Op de tien kilometer ging de eerste prijs bij de vrouwen naar Ytjanda Sloot uit Leeuwarden. Zij finishte in een tijd van 37:15. Lotte de Hosson uit Groningen werd tweede, Erika Broekema werd derde. Bij de mannen werd de tien kilometer gewonnen door Thies Eeltink. Hij zette een tijd van 34:01 op de klokken. Gerben Vermij werd tweede, Harm Ormel uit Haren werd derde.

Volgend jaar

De laatste editie van de Halve van Haren vond in 2019 plaats. Door de coronacrisis kon het hardloopevenement de afgelopen jaren niet gehouden worden. Vorig jaar stonden alle seinen op groen, maar gooide het slechte weer roet in het eten. Door vorst was de ondergrond glad en slecht geworden waardoor de organisatie de wedstrijd moest afgelasten. De organisatie laat weten dat volgend jaar de 40ste editie gehouden gaat worden.