Grutto weer terug in Groningen: “Voorjaar dient zich aan”

Foto: Thijs Glastra

De grutto is weer terug in Groningen. Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap meldt dat de weidevogel reeds gespot is in het Hunzedal.

Het gaat om de Oostpolder, die deels ondergelopen is. Deze plasdras-situatie is precies wat de grutto zoekt. “De grutto heeft de afgelopen maanden overwinterd in Senegal”, liet de natuurorganisatie al eerder weten. “Ze zijn in Nederland op zoek naar een droog stukje grond met water om zich heen. Op die manier zijn ze veilig voor bijvoorbeeld roofdieren.”

De afgelopen jaren arriveerde de grutto ook eind-februari of begin maart in Groningen. “Als de grutto in het land is, dan is het voorjaar in zicht, en dat maakt ons als natuurbeheerders enthousiast.” Toch gaat het met de grutto niet goed. De vogel staat als ‘gevoelig’ op de internationale Rode Lijst van de IUCN. Boeren kunnen een belangrijke rol spelen in het beschermen van deze vogel door bodems gezond te houden. Dit kan bijvoorbeeld door niet te kiezen voor snel groeiend eiwitrijk gras, maar voor bloemen en kruiden. Daarnaast zijn ondergelopen polders welkom. Behalve in het Hunzedal heeft Het Groninger Landschap deze situatie ook gecreeërd in het Reitdiepgebied.