Grote zorgen bij doelgroepvervoer: “Als ik een andere route rijd is er al paniek, waarom wordt dit niet serieus genomen?”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het doelgroepvervoer maakt zich grote zorgen over de consequenties van Operatie Ring Zuid. De chauffeurs hebben geen toestemming gekregen van de gemeente om van busbanen gebruik te maken, waardoor ze verwachten dat kinderen niet op tijd op school arriveren met alle gevolgen van dien.

“Ik rijd dagelijks een route vanuit Drenthe richting de stad”, vertelt een chauffeur die anoniem wil blijven en namens meerdere chauffeurs spreekt. “In het busje vervoer ik acht kinderen die ik naar het speciaal onderwijs breng. In de ochtend breng ik ze, in de middag rijd ik ze weer naar huis. Het gaat om kinderen met een rugzakje die gebaat zijn bij structuur. Om een voorbeeld te geven: deze dagen merk ik al dat het drukker is op de weg, waardoor ik langer onderweg ben. De kinderen zitten langer dan gebruikelijk op hun plek, zitten dicht op elkaar, en worden vervelend. Ik moet dan de rust bewaren, maar ondertussen ben ik ook met het verkeer bezig.”

“Het rijden van een andere route leidt tot paniek”

De chauffeur is al enige tijd bezig om de kinderen voor te bereiden op datgene wat gaat komen. “Vanaf komend weekend zijn er afsluitingen en zullen we andere routes moeten rijden. Dat gaat leiden tot paniek. Waar jij en ik heel goed kunnen anticiperen op veranderingen is dat voor verschillende van deze kinderen niet mogelijk. Ze raken van hun à propos. De laatste weken vertel ik aan de kinderen wat er gaat gebeuren, maar ik denk niet dat ze het begrijpen. En dat is ook wel logisch. Het is een ontzettend groot project waar aan gewerkt wordt, waarbij het voor mezelf soms al moeilijk is om het geheel te overzien.”

“Ik heb niks van de gemeente gehoord”

De chauffeur, die voor een vervoersbedrijf werkt, heeft meerdere keren contact gezocht met de gemeente. “De oplossing is dat we gebruik kunnen maken van busbanen. Dat we in ieder geval door kunnen rijden, en niet stil komen te staan, waardoor we op tijd arriveren. Ik heb een half jaar geleden dit aangekaart bij de gemeente, maar ik heb niks gehoord. Onlangs heb ik opnieuw aan de bel getrokken. Ik verwacht dat er nu niets meer komt. Waarschijnlijk denkt de gemeente dat als onze busjes over de busbaan mogen, dat andere automobilisten dit dan ook mogen. Terwijl wat wij doen wel heel specifiek vervoer is.”

“Docenten zijn een half uur bezig om de rust terug te brengen”

Door de situatie zullen de kinderen ook niet op tijd op school arriveren. “Waar jij dat vroeger als leerling misschien niet erg vond, is dat voor deze kinderen een probleem. Ze hebben in het begin van de ochtend rekenen en taal. Dat zijn hele belangrijke lessen die ze dan gaan missen. En je moet je ook voorstellen dat als ze te laat op school arriveren, na een rit die niet gegaan is zoals ze gewend zijn, dat de paniek bij sommigen compleet is. Docenten hebben een half uur nodig om de rust terug te brengen. Dus ja. Ik maak mij hele grote zorgen hoe we dit volgende week moeten gaan doen. En niet alleen ik, maar ik spreek ook namens verschillende collega’s. En ik hoop echt dat er nog een oplossing uit de hoge hoed komt.”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is inmiddels voor het doelgroepvervoer in de bres gesprongen. Raadsleden Mariska Sloot en Niels Hilboesen gaan woensdag de wethouder om opheldering vragen, waarbij ze vragen naar een oplossing. Tijdens Operatie Ring Zuid, die tot september duurt, wordt de nieuwe zuidelijke ringweg op elkaar aangesloten. Dit gaat gepaard met afsluitingen en omleidingen.