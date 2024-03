Grote, nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming huizen in bevingsgebied

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Het demissionaire kabinet komt met een nieuwe, grote subsidieregeling voor woningeigenaren in (de kern van) het aardbevingsgebied, waarmee zij hun huis kunnen verduurzamen.

Dat maakte demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief woensdagmiddag bekend, in een debat over het definitief stopzetten van de Groningse gaswinning in de Tweede Kamer. Vijlbrief, demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) en aardgas-gedeputeerde Susan Top komen woensdagavond bijeen in Garmerwolde om het plan verder toe te lichten.

De subsidie die Vijlbrief aankondigde, betekent voor inwoners van de kern van het aardbevingsgebied dat zij kosten voor verduurzaming en isolatie volledig vergoed krijgen. Inwoners van andere delen van het bevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe kunnen ook aanspraak maken op subsidiegeld voor verduurzaming, maar krijgen slechts de helft van de gemaakte kosten vergoed. Voor volledige vergoeding in het gehele gebied is te weinig geld, aldus de staatssecretaris voor Mijnbouw.

Hoeveel geld het demissionaire kabinet vrij maakt om de subsidie te bekostigen, meldde Vijlbrief nog niet. Dit wordt mogelijk woensdagavond bekend gemaakt in Garmerwolde. Wel is duidelijk dat de grote subsidie onderdeel is van de invulling van het kabinet aan ‘maatregel 29’ uit Nij Begun, het pakket van vijftig maatregelen waarmee het kabinet invulling geeft aan de inlossing van de ‘ereschuld’ naar Groningen voor de bevingsellende.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer werd ook duidelijk dat er een meerderheid lijkt te zijn voor het eerder dichtstorten van de Groningse gasputten dan 1 oktober, het begin van het nieuwe gasjaar. Meer daarover is hier te lezen.