Grote derbyzege van Oranje Nassau op GRC Groningen, PKC’83 hard onderuit

Foto Andor Heij: Oranje Nassau viert het doelpunt van Ezra Schrijver tegen WKE

In de eerste klasse J won Oranje Nassau zaterdag de derby tegen GRC Groningen met grote cijfers. PKC’83 ging tegen Winsum hard onderuit.

Koploper Oranje Nassau versloeg laagvlieger GRC Groningen op sportpark Coendersborg met 5-0. Thomas Careman opende na en kwartier de score op aangeven van Peter van Son. Ezra Schrijver maakte de 2-0 na een voorzet van Jim de Leeuw.

ON bleef na rust de betere ploeg en liep verder uit. Careman maakte een hattrick door in de 47e en 72e minuut de 3-0 en 4-0 te produceren. In de 82e minuut bepaalde Peter van Son de 5-0 eindstand. GRC kreeg wel een paar mogelijkheden, maar de ploeg was niet trefzeker.

PKC’83

Winsum – PKC’83 eindigde ook in 5-0. PKC’83 begon nog wel aardig, maar toen halverwege de eerste helft Jerred Faleye de score opende voor Winsum was het over en uit voor de stad-Groningers. Faleye maakte ook de tweede voor Winsum. Yume Ramos kopte de 3-0 ruststand op het bord.

Faleye bleek de grote plaaggeest voor PKC, want na rust scoorde hij nog twee keer, waarmee hij zijn totaal van de zaterdagmiddag op vier bracht. PKC is zevende met 22 punten uit 16 wedstrijden.

GVAV Rapiditas is dit weekeinde vrij en het verslag van Velocitas 1897 – HZVV staat hier.