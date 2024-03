Grote bedrijven bezorgd dat de internationale student ‘verdreven’ wordt

Internationale studenten zijn nu hard nodig door de krapte en de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Economie- en Bedrijfskundefaculteiten, waaronder die van de Rijksuniversiteit Groningen. Aan het onderzoek hebben twintig grote bedrijven meegedaan.

In het rapport van het onderzoek, uiten grote bedrijven als Philips, Unilever en Friesland Campina hun zorgen over het aan banden leggen van Engelstalig onderwijs. Volgens hen is Engelstalig onderwijs belangrijk, omdat het de belangrijkste taal is waarin die bedrijven opereren. In het ergste geval kan Nederland minder aantrekkelijk worden voor buitenlandse bedrijven als Engelstalig onderwijs afneemt.

In het onderzoek komt verder naar voren dat de internationale student goed is voor de schatkist. De extra belasting- en premieopbrengsten van internationale afgestudeerden, die in Nederland blijven, zijn groter dan de uitgaven van de overheid voor internationale studenten. Die baten kunnen nog groter worden als internationale studenten na hun studie in Nederland blijven.

Verder blijkt uit het rapport dat de impact op huizenprijzen beperkt is. Tekorten en wachtlijsten bij studenten zijn relatief beperkt. Ook zijn de woonwensen van internationale studenten anders.