Groningse Sofie Dokter wint brons op de vijfkamp bij WK Indoor Atletiek

foto: atletiek.nl

Meerkampster Sofie Dokter van Groningen Atletiek is vrijdag verrassend derde geworden op de vijfkamp, tijdens het WK Indoor Atletiek in Glasgow, Schotland. De beslissing viel op de laatste meters van het laatste onderdeel.

De 21-jarige Groningse, die de afgelopen drie jaar op rij nationaal indoor-kampioene werd, begon goed aan de wedstrijd: ze liep de 60 meter horden in 8,29 seconden, een persoonlijk record. Het tweede onderdeel, het hoogspringen, viel tegen: ze kwam tot 1 meter 76; 10 centimeter minder dan haar beste prestatie ooit. En dat scheelt toch even 13 punten voor elke centimeter.

Bij het derde onderdeel, het kogelstoten, benaderde Sofie haar persoonlijk record tot op 43 centimeter. Ze stootte de kogel 13 meter 04 ver en zag zichzelf terug op de zesde plaats. Bij het verspringen presteerde ze naar behoren. Met haar sprong van 6 meter 20 steeg ze naar plek 3, op de voet gevolgd door twee concurrentes. Meer dan brons zat er toen al niet in.

Het laatste onderdeel, de 800 meter, moest de beslissing brengen. De Groningse liep een uitstekende race en wist die zelfs te winnen. Belangrijker was dat ze de Italiaanse Sveva Gerevini achter zich liet. Sofie Dokter won de 800 meter in een tijd van 2 minuut 11,89 seconden; bijna vier seconden sneller dan haar persoonlijke record. Dat alles resulteerde in een totaal van 4.571 punten. Het goud was voor de Belgische Noor Vidts, met 4773 punten. Het zilver ging naar de Finse Saga Vanninen, met 4.677 punten.

“Ik wilde dit zo graag,” zei Sofie Dokter met een brede lach, meteen na afloop voor de NOS. “Ik wist dat ik bij de Italiaanse moest blijven, en wist ook dat ik dat zou kunnen. Het was alles of niets.”