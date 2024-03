Groningse boswachters bezorgd over uitblijven Europese natuurherstelwet

Foto Jorrit Tempels

Afgelopen maandag was het zover: na lange onderhandelingen zouden de Europese milieuministers voor de laatste keer instemmen met een natuurherstelwet. Normaalgesproken een formaliteit, maar de stemming is uitgesteld omdat te weinig EU-landen de wet steunen. Boswachter Bart Zwiers, werkzaam in natuurgebied De Onlanden, maakt zich zorgen, maar hij geeft de hoop niet op.

Met de natuurherstelwet wil de Europese Unie maatregelen doorvoeren om natuurgebieden in Europa te herstellen en beschermen. Een wet die Nederland nodig hard heeft, aldus Natuurmonumenten. “Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier, waar 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten in slechte staat verkeert of niet is beschermd.”

In de wet staat dat er in 2030 herstelmaatregelen moeten komen voor 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat zijn. En in 2050 zou er voor 90 procent een herstelplan moeten zijn. Het gaat dan om beschermde Natura 2000-gebieden, maar ook om ‘gewone’ bossen of veengebieden.

Verder staan in de wet voorstellen om de biodiversiteit op (en onder) landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te brengen. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden komen erin voor. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen herstelplan maken.

‘Langetermijnvisie ontbreekt’

Nederland is één van de landen die op, verzoek van de Tweede Kamer, van plan was om tegen de wet te stemmen. “Echt een teleurstelling”, aldus boswachter Zwiers. “Als regering moet je plannen maken voor 30 of 40 jaar vooruit, maar die langetermijnvisie ontbreekt. We hebben bestuurders nodig die sterk beleid willen voeren voor de toekomstige generatie.”

Volgens Zwiers wordt de waarde van de wet onderschat. “Het gaat niet alleen om natuurherstel, maar het beschermen van het totaal pakket van een leefbaar landschap: schoon drinkwater, schone lucht en een duurzame toekomst van de landbouw.”

. En een duurzame toekomst van de landbouw. Ipv een bedreiging is het de enige kans om naar duurzame landbouw te gaan. Het is geen afstel, maar uitstel. Met heel veel beroering voorafgaand. We weten stiekem allemaal dat het anders moet dan wat we nu doen.

Succesverhaal: De Onlanden

“De Onlanden is een succesverhaal, een voorbeeld dat laat zien dat we de natuur keihard nodig hebben om ons veilig te wanen.”In de Onlanden: als je natuur inzet om herstel landschap: 1 groot succesverhaal. Droge voeten in de stad. Als de Onlanden er niet was geweest, was de stad al twee keer overstroomd geweest. Overtollig water hebben we door extremen in klimaat (droogte en natheid) kunnen we opvangen in de Onlanden. Als we dat niet kunnen doen, stroomt het de stad in. We kunnen het niet kwijt in de Waddenzee natuurlijk verloop. Zee ligt hoger door stijgende zeespiegel en spuwende. 100.000 duizenden bezoekers genieten van groene lucht. Veel dieren en vogels hebben een toekomst, zeearend.

Waterkwaliteit

In de natuurherstelwet staan ook maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat is iets waar Groningen ook veel baat bij kan hebben. “Ook in de Onlanden zien we dat het water van matige kwaliteit is”, licht boswachter Zwiers toe. “Uit metingen blijkt dat 80% van het oppervlaktewater vervuild is. En dat komt voornamelijk door stikstof en pesticiden.”

Onlanden is een voorbeeld dat we de natuur keihard nodig hebben om ons veilig te wanen. Veel gebieden hebben Bossen helpen verminderen CO2 uitstoot. Moerasgebieden voor schoon drinkwater. Natuur inclusieve landbouw minder pesticides nodig dan bij intensieve landbouw. We maken ons allemaal zorgen over halvering vlinders.

Natuur zorgt voor zekerheid van voedselproductie. Kan alleen bestaan als we bestuiving hebben. We zijn al 67 procent van de insecten kwijtgeraakt in 27 jaar. Die voedselproductie kunnen we niet nog meer in gevaar te brengen door de natuur nog meer in gevaar te brengen. Elke aardappel die jij eet, hebben we te danken aan de natuur, aan de bestuivers van de natuur. Insecten, bijen. Zonder die insecten hebben wij geen eten. Fruit en groente worden bestoven.

Hoe belangrijk is het invoeren van de natuurherstelwet?

Ecoherstel gaat goed in Onlanden. Groningse natuurgebieden hebben allemaal te maken met verdroging, vies oppervlaktewater. Met die wet omarmen en uitvoeren dan hebben die gebieden en landbouw ook een toekomst.

In de Onlanden zit een van de grootste biologische boeren van Noord-Nederland. 1 hoeft de ander niet uit te sluiten. Aflevering 7, 10 jaar geleden. Hoe gaat het met de Groningse natuur?

Maak je je zorgen?

Nog geen datum, maar voorbereiding om weer naar den haag te gaan. Ergens in april. Beterschapswenskaarten 80.000 om die te overhandigen aan de mensen in de Tweede Kamer. Dat is fijn. We kunnen ons onder druk laten zetten. Signaal is meer duidelijk: uitstel maar geen afstel.

Biologische boer nabij Onlanden hij produceert.

Juist niet. De landbouw schreeuwt dat het anders moet. Volgens natuurmonumenten is de wet de enige mogelijkheid om naar duurzame landbouw te gaan. Schreeuw is terecht, we zitten op een doodlopende weg. Natuur is geen gevaar, juist een oplossing voor de landbouw.

“Het enige wat me geruststelt is dat alle instanties en wetenschap zeggen dat het anders moet. We hebben geen andere keuze, dus wij geven de hoop niet op. Wij strijden door.”