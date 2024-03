Groningse boa’s mogen hoofddoekjes en keppeltjes gaan dragen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Boa’s in de gemeente Groningen mogen bij de uitvoering van hun werkzaamheden hoofddoekjes en keppeltjes gaan dragen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren werd woensdagavond met ruime meerderheid aangenomen, ondanks dat boa’s, de burgemeester en de demissionair minister negatief adviseren.

De afgelopen weken is er in verschillende sessies uitgebreid over het onderwerp gesproken. “Tijdens één van de laatste sessies sprak de burgemeester de woorden: het gaat wel ergens over”, vertelt Janette Bosma van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren heeft het voorstel ingediend, waarbij dit gesteund wordt door GroenLinks, ChristenUnie en Student & Stad. “Als werkgever van de boa’s kunnen wij beslissen of we religieuze uitingen bij boa’s toe kunnen staan. Dat vinden wij belangrijk omdat het in essentie past bij onze partijbeginselen. Mijn partij komt op voor de mensenrechten. Een verbod op het dragen van hoofddoekjes beperkt een groep mensen in hoe ze maatschappelijk mee kunnen doen. Een verbod op het dragen van hoofddoekjes is niet meer van deze tijd. De diversiteit in de samenleving is veranderd, en de politiek moet volgen. Daarnaast is het belangrijk dat het boa-korps een goede afspiegeling vormt van de samenleving.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Een uniform hoort neutraal te zijn”

Verschillende partijen zijn het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld de VVD. Ietje Jacobs-Setz: “Een uniform hoort neutraal te zijn. Dit onderwerp gaat niet om het feit of je een inclusieve stad bent, maar het gaat om de scheiding tussen kerk en staat. De oproep van de boa’s was de afgelopen periode ook helder: doe het ons niet aan. Het doet afbreuk aan ons, het gaat agressie oproepen. Is dit nu wensdenken van de linkse elite? En wie gaat er straks om de boa’s heen staan als ze te maken krijgen met agressie? Gaat u daar dan staan? Of moeten ze zelf de scherven opruimen?”

“U krijgt de klappen niet”

Bosma: “We hebben goede gesprekken gehad met de boa’s. We hebben de argumenten gehoord. En ik begrijp de angst. Waar we het over hebben is een verbod waardoor mensen uitgesloten worden om een bepaalde functie uit te kunnen voeren. En natuurlijk gaan we de veiligheidssituatie volgen. Maar mijn partij wil niet zwichten voor criminaliteit. Mijn partij wil niemand uit sluiten.” Jacobs-Setz: “Dit is links elitair-gedrag! U krijgt de klappen niet. Wat gaat u tegen de boa’s zeggen als ze agressief worden bejegend?” Bosma: “Wij zijn niet schuldig aan die agressie. Die schuld ligt bij de agressor.”

Kelly Blauw (PVV): “Waarom houdt u vast aan het afdraaien van uw eigen linkse ideologische agenda?”

Ook Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV zijn kritisch. Kelly Blauw: “Demissionair minister Dilan Yesilgöz (VVD) heeft vanavond laten weten dat ze een landelijk verbod op hoofddoekjes bij boa’s wil. De burgemeester was ook niet voor. Ambtenaren staan ook niet te springen. Waarom blijft u maar vasthouden aan het afdraaien van uw eigen linke ideologische agenda?” Bosma: “Het is belangrijk dat niemand uitgesloten wordt. En zeker nu de minister zich hier mee bemoeit, dat we ons laten horen. Wij zijn de werkgever van de boa’s.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Samenstelling van het boa-korps is op dit moment geen goede afspiegeling van de samenleving”

Burgemeester Schuiling zit in een lastig parket. Volgens hem is er de afgelopen weken een kwalitatief en levendig debat gevoerd waarbij iedereen de ruimte heeft gekregen om zijn visie te delen. “Het doel van deze motie is om onze handhavende organisatie inclusiever en diverser te maken. Op dit moment is de samenstelling van het politie- en ook het boakorps geen goede afspiegeling van de samenleving, en dat is wel wat je wilt.”

“Geef mij de tijd”

Schuiling: “Deze maand heb ik met de politiechef een gesprek gehad over welke stappen zinvol zijn. Maar er horen ook andere stappen bij. In de regio hebben we dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet, waarbij we hier waarschijnlijk op 22 april over gaan praten. Dat is belangrijk omdat onze boa’s ook in andere gemeenten optreden. Staan wij hoofddoekjes toe, hoe zit het dan in andere gemeenten waar de boa’s worden ingezet? Het moet door iedereen omarmd worden. Daarom heb ik ook eerder opgeroepen om mij de tijd te geven.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “De minister schoffeert de gemeenteraad”

Van tevoren was niet duidelijk hoe er gestemd zou gaan worden. De sleutel lag vooral bij de fractie van de PvdA en D66. Jim Lo-A-Njoe: “We hebben hier uitgebreid over gesproken in onze fractie. We hebben ook gewikt en gewogen. Wat onze partij landelijk vindt hebben we niet klakkeloos overgenomen, we hebben er goed naar gekeken. Wat er eerder vandaag is gebeurd heeft echter wel voor een kanteling gezorgd. Een demissionair minister die een ministerieel besluit wil gaan nemen op dit onderwerp om hoofddoekjes bij boa’s te verbieden. Daarmee schoffeert de minister de gemeenteraad. Een one woman top down besluit. Daarom gaan wij volmondig voor dit voorstel stemmen.”

Joren van Veen (PvdA): “Mijn fractie stemt verdeeld”

Joren van Veen van de PvdA: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen. We vinden het belangrijk dat boa’s een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Maar de neutraliteit moet ook duidelijk herkenbaar zijn in een uniform. In mijn fractie wordt er verschillend gedacht over dit onderwerp, en daarom zullen wij verdeeld stemmen.”

Daan Brandenbarg (SP): “Een boa met een keppeltje kun je niet naar een pro-Palestinademonstratie sturen”

De SP stemt tegen. Daan Brandenbarg: “Er mag op geen enkele wijze getwijfeld worden aan de neutraliteit van een boa. Elke schijn van partijdigheid moet voorkomen worden. Je kunt geen handhavers met een keppeltje naar een pro-Palestinademonstratie sturen. En je kunt niet een handhaver met een hoofddoek bij een koranverbranding inzetten. Elke schijn van partijdigheid moet voorkomen worden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Iedereen geeft een negatief advies, wie zijn wij dan om daar tegen in te gaan?”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “We hebben ons de afgelopen periode laten adviseren door vakbonden, door ambtenaren, door onze burgemeester. Iedereen geeft een negatief advies. Ook de minister doet dat. Wie zijn wij dan als raad om daar tegen in te gaan? De burgemeester biedt een opening om in gesprek te gaan. Dan moet je toch die kans aangrijpen?” Kelly Blauw van de PVV: “Als deze motie wordt uitgevoerd dan is dat een klap in het gezicht. Het is volstrekt ongepast dat dit gefaciliteerd gaat worden. Dit is een voorbeeld van beleid maken in een ideale linkse wereld waarin dit lekker weg deugt maar niet gaat werken.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Toestaan weegt voor ons zwaarder”

Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “We hebben hier een goed debat over kunnen voeren. En het is een ingewikkelde afweging. De ene partij beweegt deze kant op, de andere gaat een andere op. Het is belangrijk om voor al die geluiden respect te hebben. Toch stemmen wij met volle overtuiging in met dit voorstel. We hebben alle geluiden gehoord, en we hebben een afweging gemaakt. Het toestaan van een uiting weegt voor ons zwaarder dan een verbod.”

Uiteindelijk wordt de motie met een grote meerderheid aangenomen: 28 raadsleden stemmen voor, 15 tegen.