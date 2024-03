Gronings dansgezelschap voert dansvoorstelling op in het teken van verslavingsproblematiek

Fotograaf: Bart Grietens

De dansvoorstelling ADI(C)SCO is een samenwerking tussen een groep ex-verslaafden en dansgezelschap Club Guy & Roni. De voorstelling gaat in première op zaterdag 9 maart in Theater de Machinefabriek in Groningen. Een van de ex-verslaafden die heeft meegewerkt aan de dansvoorstelling is Meindert Inderwisch. Hij was vanochtend te gast tijdens de OOG Ochtendshow.

Inderwisch is een verslavingstherapeut en weet zelf ook hoe het is om verslaafd te zijn aan slaappillen. ‘Als je ermee begint, heb je helemaal niet door dat je verslaafd raakt’, vertelt hij. Zelf kreeg hij een burn-out en ontwikkelde hij een slaapstoornis. De dosis slaappillen die hij nodig had om te kunnen slapen, werd steeds hoger. Afbouwen leek voor hem een onmogelijke taak.

De eerste stap om van een verslaving af te komen is door uit de ontkenning te komen. Dit is vooral het geval bij medicijnverslaving, want deze drugs worden voorgeschreven door een arts en dat lijkt onschuldig, legt Inderwisch uit.

Een van de grootste misverstanden volgens de verslavingstherapeut is dat je een verslaving vanuit je eigen wil in bedwang kunt houden. Hulpverleners die op verslaafden inpraten hebben ook geen zin. ‘Je moet kijken naar de werkelijkheid van deze personen, want iedereen is verschillend.’

Het dansgezelschap Club Guy & Roni tourt tot en met 24 mei door heel Nederland onder leiding van theatermaker Cecilia Moiso.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.