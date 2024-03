Groninger strijdt voor de titel ‘Docent van het Jaar 2024’

Chris Attai van de Hanzehogeschool Groningen is één van de vier docenten die genomineerd zijn voor de verkiezing van Docent van het Jaar 2024′

De winnaar wordt op 25 maart bekendgemaakt tijdens de jubileumeditie van de Docent van het Jaar verkiezing. Die is georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het ComeniusNetwerk.

De vier finalisten zijn bekend: Anke Liefbroer (Tilburg University), Hanneke Velthuijsen (Hogeschool van Amsterdam), Chris Attai (Hanzehogeschool) en Peter Pelzer (Universiteit Utrecht) Demissionair minister Dijkgraaf (OCW) reikt tijdens deze tiende editie de prijs uit.

ISO-voorzitter Demi Janssen: “Al tien jaar lang zetten we met deze verkiezing goed docentschap in het zonnetje. Het is inspirerend om te zien hoeveel toegewijde docenten zich dagelijks inzetten om studenten te enthousiasmeren voor hun vakgebied. Deze passie en toewijding verdienen alle aandacht, want goede docenten zijn de sleutel tot kwalitatief onderwijs.”

Dit jaar wordt in het bijzonder aandacht besteed aan docenten die het onderwijs positief willen innoveren. De vier finalisten zijn geselecteerd door een vijfkoppige jury, bestaande uit twee docenten en drie studenten. De docenten geven een mini-college over hun vakgebied, waarin ze hun vaardigheden kunnen tonen. De jury zal vervolgens een winnaar aanwijzen op basis van ingestuurde stukken, gesprekken en het mini-college. De winnaar krijgt een kunstwerk, een beurs voor onderwijsinnovatie en een erefunctie binnen het ComeniusNetwerk.