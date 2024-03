Groninger Belang maakt zich zorgen over afschaffen luchtalarm: “Gewaarschuwd mens telt voor twee”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Nadat afgelopen week de fracties van de PVV, VVD en Stadspartij 100% voor Groningen in de gemeenteraad al hun zorgen uitten over het verdwijnen van het luchtalarm, maakt ook de fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten zich ongerust. De partij heeft de kwestie op de agenda gezet bij het provinciebestuur.

“Wij kijken met verbazing naar het besluit van demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid om het luchtalarm eind 2025 af te schaffen”, vertelt Statenlid Lies Zondag. “Het luchtalarm is een systeem dat mensen waarschuwt bij gevaarlijke situaties en rampen, zoals bijvoorbeeld bij grote branden, chemische rampen en oorlogssituaties. Gelukkig hoeft het systeem zeer zelden gebruikt te worden, maar dat betekent volgens onze fractie niet dat het luchtalarm overbodig is. Het systeem is een redder in nood.”

“Niet iedereen heeft altijd een telefoon bij de hand”

Volgend jaar loopt het onderhoudscontract voor het luchtalarm af. De minister grijpt dit moment aan om het systeem te ontmantelen en volledig te vervangen door NL-Alert. “Een luchtalarm geeft alleen een waarschuwing in de vorm van een alarmsignaal. Het vertelt niet wat er aan de hand is. NL-Alert doet dat wel. Met dit systeem wordt er informatie en eventueel aanvullende instructies naar mobiele telefoons gestuurd. Maar NL-Alert heeft zijn nadelen omdat het alleen op mobiele telefoons werkt. Niet iedereen heeft een mobiele telefoon, en ook niet iedereen heeft het apparaat ten alle tijde bij de hand. De telefoon ontvangt het noodsignaal via zogeheten cell-broadcast. Alle telefoons die zich in dit gebied bevinden ontvangen de oproep die via telefoonmasten worden verstuurd. In het oosten van de provincie komt het regelmatig voor dat je telefoon in verbinding staat met een Duitse zendmast. Het gevaar bestaat dat deze mensen in geval van een noodgeval geen alarm ontvangen.”

“Bij een ramp is er geen zekerheid dat internet werkt”

Dat in zulke situaties de NL-Alert-app als oplossing kan dienen bestrijdt Groninger Belang. “De app moet handmatig geïnstalleerd worden en werkt wanneer het in actieve verbinding staat met het internet. Maar dat is geen zekerheid. Bij een ramp of oorlog is er geen zekerheid dat internet werkt. Wij vinden dat beide systemen belangrijke voordelen hebben. De systemen vullen elkaar ook aan. Daarom pleiten wij om de systemen naast elkaar te blijven gebruiken. Het overschakelen op alleen NL-Alert vinden wij onverantwoord.”

Geopolitieke situatie

Afgelopen week liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) nog weten dat de gemeente geen rol heeft bij het behouden van het luchtalarm. Wel zijn via de Veiligheidsregio Groningen de zorgen overgebracht over de afschaffing van het luchtalarm in combinatie met de geopolitieke situatie in de wereld.