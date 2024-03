Groningenveld gaat definitief dicht: “Ellende is niet voorbij, maar dit geeft hoop”

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

Dat het Groningenveld dicht gaat voor aardgaswinning was al bekend maar dinsdag besloot de Tweede Kamer dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. De SP diende een voorstel in, dat door vrijwel alle partijen omarmd werd.

“Ik ben heel erg blij”, reageert Kamerlid Sandra Beckerman. “We zagen vandaag dat vijf van onze amendementen en acht moties werden aangenomen.” Het voorstel om de gaswinning in het Groningenveld direct te stoppen kreeg bijval van alle partijen, met uitzondering van Forum voor Democratie en JA21. “De ellende zal hiermee niet voorbij zijn, maar dit zijn hele mooie stappen die hoop geven.” Beckerman noemt het ook een belangrijke stap omdat veel gedupeerden het vertrouwen in de politiek kwijt zijn: “Afgelopen winter zag je dat bij een koude dag direct de waakvlam weer werd aangezet. Mensen dachten direct, kijk, we worden weer belazerd. Daarom was het belangrijk om dit te doen.”

Andere voorstellen

Maar ook andere voorstellen van de partij werden aangenomen. Zoals het stoppen met onderhandelen met Shell en een harde juridische lijn, nooit bezuinigen op geld dat is toegezegd aan gedupeerden, Shell en Exxon dwingen om te betalen en geen verjaringstermijn voor schadegevallen na dertig jaar. “Dat dit aangenomen werd gebeurde tegen de verwachting in. Dat geldt ook voor de motie waarin opgeroepen wordt om het bewijsvermoeden voor heel Nederland te laten gelden, ook voor gebieden waar zout wordt gewonnen.”

Jan Wigboldus (Groninger Gasberaad): “Groningse bodem zal nog heel lang onrustig zijn”

Ook bij het Groninger Gasberaad is men blij. “Het is goed om te zeggen dat er al heel veel gebeurd”, vertelt Jan Wigboldus. “Als je vanuit de stad richting het oosten gaat, dan zie je dat het proces niet stilstaat. En dat is fijn. Dat de gasvelden nu definitief gesloten worden is een hele goede ontwikkeling. Het was al zo dat er de laatste tijd weinig aardgas werd gewonnen, maar dat de kraan definitief dichtgaat zal bij veel mensen een goed gevoel opleveren. Ook op het psychische vlak. Maar het is niet klaar hè? De Groningse bodem zal de komende decennia nog onrustig blijven. Dat zie je de laatste weken ook waarbij er verschillende aardbevingen zijn gemeten. Weliswaar nemen ze in kracht wat af, maar ze zijn er nog steeds.”

“Veel mensen hebben het vertrouwen verloren”

Dat er ook moties werden aangenomen waarbij er bijvoorbeeld geen verjaringstermijn op schadegevallen na dertig jaar zit noemt Wigboldus positief. “Heel veel mensen hebben het vertrouwen verloren in de afwikkeling. Er zijn gebieden waar er zeker schade is, maar waar nog nooit een melding gedaan is. Dorpen zijn radiaal gebouwd. In cirkels. Als een plukje huizen schade heeft, en twee of drie huizen niet, dan is het onbestaanbaar dat daar geen schade is. Maar mensen melden het niet. Daarom is het heel goed dat de verjaringstermijn vervalt. Dat wanneer een huis verkocht wordt, en nieuwe eigenaren er hun intrek nemen, dat zij nog steeds de schade kunnen melden.”

“Het moet andersom, de specialisten moeten naar de bewoners”

Wigboldus grijpt het gesprek aan om een stokpaardje tevoorschijn te halen: “Nu moet jij als eigenaar de schade melden. Sinds 2016 zeg ik al dat dit andersom moet zijn. Mensen die daar gespecialiseerd in zijn moeten langs de huizen gaan. Heb je schade? Hoe gaat het met je? Als er niets aan de hand is kun je na een half jaar verder gaan richting het volgende huis. Is er wel schade dan kan het op die manier opgepakt worden. En het staat buiten kijf dat deze mensen representatief zijn. Ze moeten oor en oog hebben voor iemand van 82 jaar, maar ook voor iemand van 32 jaar. Iedereen heeft een eigen behandeling nodig. Daar moeten we op sturen. Dat roep ik al heel lang, en dat herhaal ik nog maar eens.”