Groningen tekent voor samenwerking met andere steden bij aanpak straatintimidatie

Foto: Surprising Shots via Pixabay

De gemeente Groningen maakt vrijdagmiddag, samen met 19 andere steden en demissionair minister Robbert Dijkgraaf (OCW), bekend hoe ze de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen en meisjes in Stad wil bevorderen.

Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in Arnhem, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Tijdens de bijeenkomst wisselen de bestuurders uit wat ze de komende jaren gaan doen en delen ervaringen en tips.

Doel van het programma ‘Veilige Steden’, waar Groningen dus ook aan meedoet, is (seksuele) straatintimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen en meisjes tegengaan. Ook willen de gemeenten dat vrouwen en meisjes zich gesteund, veilig en weerbaar voelen in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan.

Naroepen, achtervolgen, betasten – meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. Twee derde van de meisjes en vrouwen (12-25 jaar) is in de afgelopen jaren wel eens lastiggevallen op straat. Bij mannen en jongens is dit een derde. Bijna 20 procent van de meisjes en vrouwen werd meer dan 5 keer ongewenst nagefloten in een jaar. Daardoor voelde een derde van de meisjes en vrouwen die het overkwam zich bang of onveilig.