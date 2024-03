Groningen gooide zes procent minder afval weg in 2023

foto: bw14 / Flickr.com

Bewoners van de gemeente Groningen gooiden vorig jaar bij elkaar 4.600 ton minder afval weg. Dat is zes procent minder dan het jaar ervoor. Daarmee was de totale hoeveelheid afval gedaald naar 87.000 ton.

Gemiddeld gooide elke bewoner in de gemeente ongeveer 366 kg afval weg. Daarnaast is er sprake van een stijging in de hoeveelheid afval dat hergebruikt wordt in Groningen. Dat percentage steeg vorig jaar tot maar liefst 70 procent.

Hergebruik is mogelijk door bijvoorbeeld glas, textiel en papier gescheiden in te zamelen.

De gemeente ziet de trendbreuk als iets positiefs: in 2030 streeft de gemeente er naar ‘afvalvrij’ te zijn. Dat betekent dat er geen huishoudelijk afval meer terechtkomt in een verbrandingsoven.