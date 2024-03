Groningen Bereikbaar verstuurt 600.000 kranten voor Operatie Ring Zuid: “Pas je reisgedrag aan”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Ongeveer 600.000 huishoudens in de noordelijke provincies ontvangen deze week een speciale editie van de Groningen Bereikbaar-krant. De krant staat bijna volledig in het teken van Operatie Ring Zuid.

Deze operatie begint op 22 maart. Vanaf dan wordt begonnen met het aan elkaar verbinden van de nieuwe delen van de zuidelijke ringweg. Om dit te realiseren zijn echter veel wegafsluitingen nodig. Om te voorkomen dat het verkeer muurvast komt te staan roept Groningen Bereikbaar automobilisten op om zoveel mogelijk de auto te laten staan. “Het einde van de werkzaamheden is bijna in zicht”, vertelt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. “Om de stad bereikbaar te houden is het nodig om ons reisgedrag aan te passen. Als het kan vragen wij u de auto in de periode van 22 maart tot 2 september zoveel mogelijk te laten staan.”

De krant komt als bijlage in de huis-aan-huisbladen en wordt dit keer behalve in Groningen ook in delen van Drenthe en Fryslân verspreid. In de krant wordt uitgelegd wanneer welk deel afgesloten is en welke verkeersmaatregelen genomen worden om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen.

Bekijk hier online de krant.