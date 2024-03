GroenLinks herinnert gemeentebestuur aan motie om vrouwen te vernoemen in straatnamen

In de nog te realiseren woonwijk De Suikerzijde krijgen onder andere Wubbo Ockels en Johan Huizinga een straat en plein. Voor de fractie van GroenLinks is dat aanleiding om het gemeentebestuur er aan te herinneren dat een divers straatnamenbeleid gewenst is.

In het Dagblad van het Noorden werd onlangs aandacht besteed aan het werk van de straatnamencommissie. “In het interview werden een aantal voorbeelden van namen voor De Suikerzijde genoemd”, vertelt raadslid Robert Lagestee. “Opvallend is dat er meer mannen dan vrouwen genoemd worden. Momenteel zijn er in Groningen al 418 straten vernoemd naar mannen en slechts 47 naar vrouwen. Er moet dus een inhaalslag worden gemaakt, en de gemeenteraad heeft in het verleden, ook in meerderheid, deze intentie uitgesproken. De Suikerzijde biedt ons een kans om voor meer evenredige vertegenwoordiging te zorgen.”

Lagestee wil van het gemeentebestuur weten hoe het tegen de situatie aankijkt. “Er wordt geschetst dat het lastig is om vrouwen te vinden die een straat naar zich vernoemd kunnen krijgen. In hoeverre klopt dat? Daarnaast wil mijn fractie weten in hoeverre de nieuwe straatnamen zich verhouden tot de wensen en moties die we als raad eerder hebben uitgedragen.”