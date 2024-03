Foto Jorrit tempels. Zeepsop in nieuwe fontein Grote Markt

Waar veel mensen al bang voor waren is toch gebeurd. Er is zeep of een andere schuimende substantie in de nieuwe fonteinen op de Grote Markt gegoten.

Dat leverde dus flink wat zeepsop op. Wie verantwoordelijk is voor de grap is niet bekend.

De fonteinen zijn onderdeel van de vernieuwde Grote Markt en werden woensdag officieel in werking gesteld.

De fonteinen moeten voor verkoeling in de binnenstad zorgen op warme dagen. Daarvoor zijn ook enkele tientallen bomen op de Grote Markt gepland.