Gorecht weet weer wat winnen is, stunt FC Lewenborg

Foto Andor Heij. Gorecht - Noordscheschut

In de tweede klasse J won Gorecht zaterdag met grote cijfers bij VVG. FC Lewenborg pakte drie belangrijke punten in de degradatiestrijd. In 3C werd Groen Geel periodekampioen.

Gorecht won voor het eerst sinds de winterstop weer eens. Op sportpark het Noorden werd het 6-1 voor de ploeg uit Haren tegen VV Groningen. Christof Otten maakte er drie, Bob Poorta twee en Tom Traas één. Gorecht is zevende in 2J met 28 punten uit 17 wedstrijden. VVG is voorlaatste met 8 uit 17.

FC Lewenborg stuntte in Assen tegen kampioenskandidaat LTC. Het werd na een 2-2 ruststand 3-2 voor Lewenborg. Tom Katgert, Mitchel van Kalsbeek scoorden voor de pauze. Brian de Wit werd na de thee het goudhaantje voor Lewenborg, dat naar de elfde plek steeg met 17 uit 17. Lewenborg moet nog twee plekken stijgen om zich veilig te spelen.

3C

In 3C werd Groen Geel periodekampioen. Het verslag staat hier. Bovendien staat Groen Geel samen met Helpman aan kop met 30 uit 17 en een doelsaldo van +17.

Helpman verspeelde twee punten tegen FC Zuidlaren. Het werd 1-1. Tim van Dorp opende de score voor Helpman, maar in de slotfase kwam Zuidlaren langszij.

Lycurgus is derde met 29 uit 17. Lycurgus won thuis met 4-1 van hekkensluiter Mamio. Tieme Schiphof en Steven Zwarts openden de score voor Lycurgus. Quint Breikreuz maakte er 2-1 van. Rindert Ykema en Lenne Vink zorgden voor de 4-1 winst. Lycurgus had er nog drie moeten maken om de tweede periodetitel te pakken.

The Knickerbockers rukte op naar de vijfde plek met 26 uit 17. De studenten wonnen in Winschoten met 4-0 van WVV (zaterdag). Luuk Janssen scoorde voor rust twee keer en Han van Dijk één maal. Dennis van Roeden maakte het kwartet vol.

HFC’15 won in Hoogkerk met 3-1 van Onstwedder Boys. Frank Volgers, Rutger Hofsteenge en Rick van Lent scoorden voor HFC. HFC is tiende met 22 uit 17.

Lagere klassen

In 4D won VVK in eigen huis met 5-2 van Veenhuizen. Robert Oosterhof scoorde twee keer. VVK heeft 17 uit 16 en vond weer aansluiting met de middenmoot.

In 4E won Omlandia thuis met 1-0 van Poolster. Wouter Hoek scoorde voor Omlandia. De ploeg uit Ten Boer is zesde met 22 uit 17.

In 5E bleef Haren op titelkoers door een 5-0 zege op GEO. Jurrian en Marniek Berends scoorden ieder twee keer.