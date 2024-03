Goede Vrijdag begint regenachtig, later opklaringen

Het ziet ernaar uit dat de bloemetjesmarkt op Goede Vrijdag niet alleen gevuld gaat zijn met bloemen, maar ook met paraplu’s. OOG-weerman Johan Kamphuis voorspelt wat regen in de ochtend. Eerste paasdag komen we nog wel droog door, maar de tweede wordt een kletsnatte dag.

Vrijdagochtend verwacht Groningen af en toe wat lichte regen. Later in de ochtend wordt het droog. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er flinke opklaringen. Het wordt 13 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 3. In de nacht volgt regen bij 7 graden.

Zaterdag begint met snel naar het westen wegtrekkende regen, gevolgd door lange tijd droog weer. Geleidelijk aan breekt af en toe een waterig zonnetje door en wordt steeds zachtere lucht aangevoerd. Later in de middag ligt de temperatuur tussen 17 en 20 graden met de hoogste waarden langs de oostgrens. In de namiddag of avond is er een kleine kans op een bui.

Eerste paasdag is het droog en rustig weer. Naast enkele wolkenvelden zijn er zonnige perioden en doet het kwik een stap terug naar 12 of 13 graden. Tweede paasdag ligt een actieve storing op ramkoers. Wanneer deze ons gebied gaat bereiken – en dat lijkt steeds waarschijnlijker – dan wordt het een natte en mogelijk zelfs kletsnatte dag. Daarbij wordt het een graad of 10.

Dinsdag is het weer een stuk droger maar een einde aan deze lange wisselvallige periode is niet in zicht. Het kwik schommelt begin volgende week rond 10 tot 13 graden.