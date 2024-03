GGD Groningen bezorgd over toename kinderziektes door lage vaccinatiegraad: ‘Uitbraken zouden ook hier ook kunnen gebeuren’

Foto via GGD Groningen

Baby’s die overlijden aan kinkhoest, een uitbraak van mazelen in Eindhoven. Het is Groningen nu nog grotendeels bespaard gebleven, stelt het RIVM. Maar een uitbraak van een infectieziekte zou nu ook in Groningen kunnen komen, zo stelt de GGD.

De landelijke koepelorganisatie van GGD’en in Nederland (GGD GHOR) liet maandag weten maatregelen voor te bereiden om de vaccinatiegraad voor inentingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma omhoog te krijgen. Tegelijk deed het een oproep naar ouders wiens kinderen ongevaccineerd zijn hen alsnog te laten prikken.

Landelijk neemt het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest de afgelopen maanden snel toe, is er een uitbraak gaande van de bof in gebieden waar weinig wordt gevaccineerd en heerst er sinds vorige week een uitbraak van de mazelen in Eindhoven.

‘Uitbraak zou hier ook kunnen gebeuren’

In Groningen lijkt de situatie vooralsnog mee te vallen. De vaccinatiegraad in de provincie ligt hoger dan in de rest van Nederland. Ook in onze gemeente is het goed gesteld met de vaccinatiegraad onder zuigelingen en jonge schoolgaande kinderen.

“Maar we zien dat de vaccinatiegraad ook hier daalt”, vertelt woordvoerder Bertine Nijholt van GGD Groningen. “Kijk je bijvoorbeeld naar de vaccinatiegraad onder zuigelingen, dan is die nu nog mooi hoog. Maar kijk je bijvoorbeeld naar tienjarigen, dan zie je dat de vaccinatiegraad voor DKTP (Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio) al onder de negentig procent zakt.”

Dat zorgt ook bij de GGD Groningen voor bezorgdheid, besluit Nijholt: “Een uitbraak van een infectieziekte zoals elders in het land zou dus ook zomaar hier kunnen gebeuren. Wij adviseren ouders daarom hun kinderen te beschermen tegen deze ziekten. Dit wordt altijd besproken op het consultatiebureau. Of de ouders nu wel of niet kiezen voor vaccineren. Het verstrekken van de juiste informatie is hierbij belangrijk, zodat ouders op basis van juiste informatie een keuze kunnen maken.”