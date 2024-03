Gewonden en vijf auto’s beschadigd bij verkeersongeluk Rijksweg: “Weg ligt bezaaid met onderdelen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg zijn zondagavond zeker twee personen gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.10 uur ter hoogte van de kruising met de Pop Dijkemaweg. “Het is een flinke ravage”, beschrijft Ten Cate de situatie. “Overal ligt glas en liggen onderdelen. Ik zie hier op enkele tientallen meters bijvoorbeeld een veer van de vering liggen.” Een ooggetuige vertelt dat de rode en de zwarte auto vanuit de richting van Ten Boer kwamen gereden. “De rode auto reed met normale snelheid, en de zwarte auto reed met een heel hoge snelheid. Die is achterop de rode auto geknald. De rode auto botste vervolgens tegen een lantaarnpaal. De zwarte auto schoot door en knalde tegen zeker drie geparkeerde auto’s. De geparkeerde auto’s zijn door de klap enkele meters vooruit geschoten.”

Ten Cate: “De straat is volledig afgesloten. Er zijn twee ambulances ter plaatse. Eén van de gewonden kon ter plaatse behandeld worden, de andere persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan de voertuigen is groot. De rode auto heeft forse schade aan de achterkant. De zwarte auto heeft veel schade aan de zijkant. Ook de geparkeerde auto’s hebben veel schade.”

Naar alle verwachting zal FO-Verkeer van de politie onderzoek gaan doen naar de toedracht van het ongeluk.

