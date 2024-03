Gewonde en forse schade bij verkeersongeluk Damsterdiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep is zaterdagmiddag één persoon gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 15.00 uur. Op de kruising met de Oliemuldersweg botsten de bestuurders van twee personenauto’s op elkaar. “Daarbij is er forse schade ontstaan aan beide voertuigen”, vertelt Wind. “Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Onderzoek

Ook de brandweer werd bij het ongeluk ingezet: “Brandweerlieden hebben geholpen bij het loskoppelen van de accu’s, waardoor de voertuigen zonder spanning kwamen te zitten. Ook heeft men geholpen bij het schoonvegen van de weg.” Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie heeft hier onderzoek naar gedaan. De weg was richting de Oostersluis enige tijd afgesloten.

Twee weken geleden

Twee weken geleden ging het ook al mis op de kruising. Toen botsten eveneens twee automobilisten op elkaar. Ook bij dat ongeluk ontstond flinke schade. Het kruispunt is uitgerust met een verkeerslichtinstallatie. Voor zover bekend werkte de installatie tijdens beide ongelukken naar behoren.