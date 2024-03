Gesprekken tussen gemeente en Edanz lopen spaak, nieuw wijkcentrum De Hoogte komt op andere plek

Foto Andor Heij. Edanz. Van Oldenbarneveltlaan. Hoogte

Het is de gemeente en Stichting Edanz niet gelukt om tot een compromis te komen over een nieuwe invulling van het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan. Edanz mag tot eind volgend jaar in het pand blijven en de gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe locatie voor een wijkcentrum voor De Hoogte.

Dat maakte het gemeentebestuur woensdagmiddag bekend. Edanz en de gemeente liggen al ruim een half jaar in de clinch over de huur van het gebouw, omdat de gemeente er een wijkcentrum van wil maken. Edanz wil dat niet en wil, als hoofdhuurder, in het pand blijven om er activiteiten en cursussen te houden. Edanz zou eigenlijk begin dit jaar haar biezen moeten pakken, maar kreeg vanwege formaliteiten twee jaar verlenging van haar huurcontract. De gemeente beloofde in november vorig jaar, nadat Edanz via petities en de media aandacht vroeg voor haar situatie, opnieuw te gaan praten met de stichting.

Maar al snel werd duidelijk dat het rommelde bij Edanz: er waren huurachterstanden en de onderlinge verhoudingen binnen Edanz waren slecht. Met drie nieuwe bestuursleden in het zadel bij Edanz werd er verder gebabbeld. Maar die gesprekken zijn, zo blijkt nu, op niks uitgelopen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we het op dit moment niet eens worden over de vorm waarin we het pand in gezamenlijkheid invulling kunnen geven”, aldus het college.

Huur van gemeente voor pand gehuurd van gemeente

De belangrijkste reden: Edanz wil niet afstappen van haar plek in het pand als hoofdhuurder. Wanneer de gemeente ruimtes in het pand zou willen gebruiken voor het wijkcentrum, zouden deze van Edanz moeten worden gehuurd: “Dat is een constructie die we niet wenselijk vinden. Dit zou namelijk betekenen dat we ruimten zouden huren in een pand wat Edanz van ons huurt. Ook kunnen we niet akkoord gaan met de (huur-)voorwaarden die Edanz voorstelt.”

Dat betekent, zo stelt het gemeentebestuur, dat Edanz nog ruim anderhalf jaar in de oude school mag blijven zitten. Daar wil de gemeente niet op wachten en gaat voor het wijkcentrum op zoek naar een andere plek: “Daar gaan we ons nu vol voor inzetten. We hebben goede hoop dat we een mooie andere plek kunnen vinden.” Maar Edanz staat, zo stelt de gemeente, nog steeds open voor een wijkfunctie van het pand.

Zoeken naar andere huurders

Het gemeentebestuur laat het oude schoolgebouw van Het Karrepad aan de Van Oldenbarneveltlaan nog niet helemaal los. “Voor de verdere toekomst willen we in de komende periode samen met de huidige gebruikers van het pand, de inwoners van de Hoogte en de verschillende organisaties die actief zijn in de wijk werken aan een inhoudelijk programma dat kan bijdragen aan een wijkfunctie van en voor de Hoogte. Onze insteek daarbij blijft om, naast initiatieven van bewoners, ook huurders en gebruikers te vinden die een sociaalmaatschappelijke functie hebben. Wij denken hierbij aan werk en participatie, het WIJ-team en de politie maar bijvoorbeeld ook een kringloopwinkel of buurtrestaurant.”