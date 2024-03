Geschorste Lycurcus-spelers terug bij selectie

Arjan Westra (L) en Thomas Sleurink (R) - Foto's via Lycurgus

Thomas Sleurink en Arjan Westra hebben zich weer aangesloten bij de selectie van Nova Tech Lycurgus, nadat de twee spelers eind februari disciplinair werden geschorst.

De twee spelers moesten de afgelopen weken apart trainen, omdat ze (volgens Lycurgus) de intern geldende codes voor topsport zouden hebben geschonden. De precieze toedracht is nooit bekend gemaakt door de club.

De club laat weten dat er de afgelopen periode meermaals ‘verhelderend’ met de diagonaal en middenman is gesproken. “In de afgelopen week hebben beide spelers, het team en de organisatie geleerd”, stelt Joop Alberda, algemeen directeur van Lycurgus. “Als club moeten wij altijd onze topsportcultuur bewaken en de onderlinge afspraken respecteren. In topsport is het veelal een dunne lijn tussen succes en falen. Een scherpe controle op die code is een voorwaarde voor toekomstige ontwikkelingen en succes.”