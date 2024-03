Gerestaureerd beeld ‘vrouw met 2 dolfijnen’ terug aan Kleine Badstraat

Foto: Bas Ekkers (via Facebook.com/basekkers)

Het sinds 1955 verdwenen beeld van Sebastiaan Galis van de ‘Vrouw met twee dolfijnen’ is terug in de Badstratenbuurt na een grondige renovatie.

Het beeld verfraaide vanaf de jaren dertig vorige eeuw het toenmalige openluchtbad in deze buurt. Na sluiting van het bad stond het beeld jarenlang op meerdere plekken bij Piccardthof, onder beheer van de tuinvereniging. Die waren bereid het beeld weer terug te schenken aan de buurt.

Het beeld werd in 2021 binnen in het Badhuis geplaatst in afwachting van de opknapbeurt. Geld voor de opknapbeurt kwam er en de ‘vrouw met de twee dolfijnen’ werd in afgelopen jaar gerestaureerd. Die restauratie is nu klaar en het beeld keerde vrijdagmiddag terug op de plek die nu het Badhuisplein heet, op het terras achter het voormalige Badhuis.