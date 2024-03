Gemeentelijke cursus omgaan met geld alleen op maandagochtend?

Rechtenvrije foto via PxHere

De Groningse Kredietbank geeft, in blokken van vier wekelijkse bijeenkomsten, de cursus “Rondkomen kun je leren”. Maar wel alleen op maandagochtend en dat is vreemd, stellen de raadsfracties van de VVD en de Stadspartij 100% voor Groningen.

De twee partijen vragen zich af waarom de cursus alleen op maandagen van 10.00-12.00 uur wordt aangeboden. “Is het college zich ervan bewust dat op maandagochtend veel mensen werken en dan deze cursus niet kunnen volgen?”, vragen de fracties zich af. “Sommige werkenden moeten vrij nemen voor de cursus, waardoor zij mogelijk direct minder inkomen hebben

tijdens het volgen van de cursus.”

De vorige reeks cursusdagen vond juist plaats in de avonduren in het Floreshuis. Nu wordt de cursus aangeboden aan het Harm Buitenplein op maandagochtenden. Als het aan de twee fracties ligt, gaat de Groningse Kredietbank de cursus op verschillende tijden aanbieden, waaronder in de avond.