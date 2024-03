Gemeentebestuur vindt Geheugenpaviljoen uitstekend passen in Zuiderplantsoen: ‘Krijgen nog steeds steunbetuigingen binnen’

Foto: Bron: wUrck

Het gemeentebestuur ziet het laten staan van een aantal pijlers van de oude zuidelijke ringweg nog steeds als een uitstekend plan voor het nieuwe Zuiderplantsoen, ondanks de 1.700 ingezamelde handtekeningen tegen het kunstwerk.

Vorige maand startte een groep bewoners een petitie om de gemeente op andere gedachten te brengen over de vorm van de herinnering aan de oude zuidelijke ringweg in het Zuiderplantsoen. Die werd eind februari met zeventienhonderd krabbels overhandigd aan de gemeenteraad.

‘Jammer dat niet iedereen het Geheugenpaviljoen kan waarderen’

De raadsfractie van de PvdA vroeg zich af of de gemeente wel aan omwonenden heeft gevraagd of ze het kunstwerk willen en of er mogelijkheden zijn om te kiezen voor iets anders. Een kunstcommissie, met daarin bewoners uit omliggende wijken, heeft gekozen voor het ontwerp. Eind november waren de reacties op het Geheugenpaviljoen (de naam van het kunstwerk) ‘bij vrijwel alle bezoekers positief’, aldus het gemeentebestuur.

De kritiek op de vorm van de ‘betonnen kolos’, zoals de tegenstanders het Geheugenpaviljoen noemen, herkent het college dan ook niet. “We zijn samen met de kunstcommissie van mening dat er een zorgvuldig planproces is geweest en vinden dat het Geheugenpaviljoen uitstekend past op de beoogde locatie in het Zuiderplantsoen. (..) Wij vinden het jammer dat niet iedereen het Geheugenpaviljoen kan waarderen. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die er wel blij mee zijn. Deze steunbetuigingen krijgen wij ook nu nog binnen.”

De gemeente denkt ook dat de plaatjes die zijn bijgevoegd bij de petitie een verkeerd beeld geven van de inpassing van het kunstwerk in het Zuiderplantsoen. Die lijken, aldus het college, een stuk minder ‘groen’ dan de werkelijkheid. Kijk en vergelijk hieronder en oordeel zelf:

Een van de meegestuurde impressies Een beter beeld, volgens het gemeentebestuur

‘Veel kennis over Groningen bij bedenkers Geheugenpaviljoen’

De petitiestarters hadden ook kritiek op de bedenkers van het Kunstwerk, Studio LA. Meermaals werd gevraagd waarom een bureau uit Amsterdam werd gekozen, in plaats van een lokale kunstenaar.

Ook van die kritiek wil het college niks weten: “In de voorselectie voor ontmoetingsplekken in het Zuiderplantsoen is zowel naar lokale als landelijke kunstenaars/ontwerpers gekeken. De kunstcommissie koos na een selectieprocedure unaniem voor Studio LA. Een van de twee ontwerpers van dit duo kent Groningen goed. Zij heeft op de Academie Minerva gestudeerd.”