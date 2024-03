Foto: Jasper Tolsma

Een brief, een campagne op sociale media en informatie op de digitale borden in de binnenstad. De gemeente zet extra stappen om niet-Nederlandse EU-burgers op 6 juni te kunnen laten stemmen voor het Europees Parlement. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) laten weten.

De fractie van GroenLinks had aandacht gevraagd voor de situatie: “Er komen verkiezingen aan”, vertelt raadslid Robert Lagestee. “Inwoners van onze gemeente mogen weer gebruik maken van hun grondrecht. Dat recht geldt niet alleen voor de Nederlandse Staatsburgers, maar voor alle inwoners van de Europese Unie. Voor niet-Nederlanders is de procedure echter wel wat ingewikkelder dan voor de Nederlanders die automatisch een stempas op hun deurmat ontvangen.”

Robert Lagestee (GroenLinks): “Deze registratie is een extra hoepel”

Lagestee: “Deze mensen moeten zich voor 23 april registreren als stemgerechtigde. En deze registratie is, hoe je het ook wendt of keert, een extra hoepel waar doorheen gesprongen moet worden. In het kader van de toegankelijkheid is mijn fractie benieuwd welke bijdrage de gemeente kan leveren om het voor deze groep zo makkelijk mogelijk te maken om gebruik te maken van hun stemrecht.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Tweetalige brief”

Burgemeester Schuiling geeft aan dat er een behoorlijk aantal stappen worden gezet: “Iedereen met een EU-nationaliteit heeft begin maart een tweetalige brief ontvangen, in het Nederlands en in het Engels, waarbij er gewezen is op de keuze die er is: of stemmen in Nederland op Nederlandse kandidaten of stemmen in het land van herkomst om te kunnen stemmen op leden uit dat betreffende land. In de brief wordt ook uitgelegd hoe mensen zich tot en met 23 april aan kunnen melden voor de verkiezingen.”

“Uitingen op digitale schermen”

Schuiling vertelt verder: “Vanaf komende week wordt er extra aandacht besteed aan het registreren. Zo gaan we berichten op sociale media plaatsen maar gaan we ook uitingen, voorzien van een QR-code, op de digitale schermen in de binnenstad laten zien. Daarmee denken we het maximale gedaan te hebben. GroenLinks vraagt ook wij contact hebben gehad met International Welcome Center North, een organisatie die nauw verbonden is met de internationale gemeenschap: wij gaan hen binnenkort benaderen en we gaan vragen welke rol zij kunnen spelen bij dit onderwerp.”

Meer informatie vind je op deze website.