Gemeente wil dertig extra plekken voor woonwagens, CDA vindt het niet voldoende: “Er is een enorme wachtlijst”

foto: Google Streetview

De gemeente is van plan om het aantal woonwagenstandplaatsen met dertig uit te breiden. De fractie van het CDA is blij met het plan maar vindt de dertig veel te weinig.

Op dit moment zijn er locaties voor woonwagens te vinden op De Kring, in Beijum en aan de Leegeweg in Hoogkerk. De afgelopen jaren richtte de gemeente zich voornamelijk op deze locaties, maar een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben voor een trendbreuk gezorgd. Zij hebben namelijk aangegeven dat wonen in een woonwagen een essentieel onderdeel is van de cultuur van woonwagenbewoners en dat de overheid dit dient te beschermen. De gemeente is met die uitspraak aan de slag gegaan en wil daarom de komende jaren op een nog aan te wijzen terrein dertig nieuwe plekken creëren. Deze nieuwe locatie zal waarschijnlijk in het westelijk deel van de stad gerealiseerd worden.

Izaäk van Jaarsveld (CDA): “We zijn schatplichtig”

Het CDA vindt de stap die genomen wordt te klein. Izaäk van Jaarsveld: “We hebben het over een unieke doelgroep waar de gemeente schatplichtig aan is. In onze observatie is het beleid een stap vooruit, is de nieuwe locatie een stapje vooruit maar zijn de dertig standplaatsen te beperkt. In de afgelopen drie jaar is de wachtlijst gegroeid van 50 naar 72 mensen, waarbij de wachttijd nu ongeveer negen jaar is. De verwachting is dat wanneer de nieuwe locatie klaar is, de wachtlijst gegroeid is naar 93 personen.”

“Wethouder moet meer ambitie tonen”

Van Jaarsveld: “De unieke doelgroep woont nu cultureel beschermd in voornamelijk familieverband. Door de krapte woont men vaak met meerdere volwassenen in één volle woonwagen. Zij krijgen straks terecht voorrang bij de ingebruikname van de nieuwe locatie. Maar daarmee is ook een gegeven dat één huidige standplaats nu straks beslag legt op twee of meer van de dertig standplaatsen op de nieuwe locatie. Daarom wil mijn fractie dat de wethouder meer ambitie toont, en om het aantal standplaatsen fors op te voeren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We gaan op dit moment niet onze ambitie verhogen”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen begrijpt het standpunt van het CDA: “Als mij op dit moment gevraagd wordt om de ambitie te verhogen dan is het antwoord nee. Maar ik zeg wel dat het denken over dit onderwerp niet stopt. Deze dertig standplaatsen is wat wij nu kunnen doen. We maken een afweging tussen het vinden van plekken voor standplaatsen voor woonwagens versus allerlei ambities die we hebben in de westflank van de stad. We moeten ook corporaties gaan vinden die dit willen gaan maken. Dit is wat het op dit moment is, en wat we qua ambtelijke capaciteit aan kunnen, maar het denken hierover stopt niet. We zullen hier de komende jaren, met woningbouwprojecten, op in blijven zetten. Ik wil ook geen valse verwachtingen scheppen dat we wel even zestig nieuwe plekken uit onze mouw schudden.”

“Als zich kansen voordoen dan sluiten we daar de ogen niet voor”

Dat antwoord stelt Van Jaarsveld niet gerust. Hij vraagt of er dan op zijn minst gekeken kan worden naar meerdere locaties waar in de toekomst uit gekozen kan worden. Van Niejenhuis: “Als er zich kansen voordoen dan zullen we daar de ogen niet voor sluiten. Dat is hoe we werken. Maar ik wil er voor waken om een hele hoge ambitie uit te gaan spreken die we vervolgens niet waar kunnen maken.”

Het CDA vindt het antwoord niet voldoende en zal daarom bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen.