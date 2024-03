Gemeente trekt 60.000 euro uit voor nieuw boothuis onder Oosterhavenbrug

foto: Bob de Vries

De gemeenteraad heeft afgelopen week ingestemd met het plan om het oude boothuis van de afdeling Markt en Haven van de gemeente te vervangen voor een nieuw onderkomen. Hiermee is een bedrag van 60.000 euro gemoeid.

De afdeling Markt en Haven beschikt over een eigen boot waarmee controles op de ligplaatsen in de stad worden uitgevoerd. “Het oude boothuis is oud en is aan vervanging toe”, schrijft de gemeente. “Een nieuw onderkomen kunnen we echter niet realiseren op de huidige locatie vanwege de ontwikkeling van de Eemskanaalzone.” In dit gebied zullen de komende jaren honderden woningen gebouwd gaan worden. “Vanwege de beperkte ruimte op het water in de stad is het de bedoeling om een drijvende constructie te realiseren onder de Oosterhavenbrug.”

Het gaat om een gedeelte van de Oosterhavenbrug, bij de Oosterhaven, dat al reeds is afgesloten. Voor de realisatie is reeds een omgevingsvergunning verleend. “Desondanks is de locatie gevoelig voor inbraak en diefstal. Daarom willen we een robuuste uitvoering realiseren waar we de boot kunnen stallen.” Naast een investering van 60.000 euro voor de bouw gaat de gemeente uit van jaarlijkse kapitaallasten die rond de 7.000 euro liggen. Dit bedrag is op basis van een afschrijving over tien jaar. “Het gaat om een drijvende voorziening waarmee we een termijn van tien jaar realistisch achten. De kapitaallasten zullen gedekt worden uit de havengelden. Die gelden vallen de komende jaren hoger uit omdat het aantal ligplaatsen toeneemt.”