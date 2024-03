Gemeente mag hond die katten doodbeet niet afmaken, maar eigenaresse krijgt dier voorlopig niet terug

Foto via Pixabay

Een hond die de gemeente Groningen eind november in beslag nam, omdat het dier een aantal katten had doodgebeten in de Tuinwijk, mag niet worden afgemaakt. Het dier hoeft niet direct terug naar zijn bazin.

Dat besloot de rechtbank in Groningen vrijdagochtend. De eigenaresse van de hond kreeg gelijk in een kort geding, waardoor de gemeente nu moet wachten met beslissen over het lot van het dier totdat de bezwaarprocedure is afgerond. De gemeente wilde overgaan tot het afmaken van de hond, omdat een gedragsdeskundige zou hebben gerapporteerd dat de hond moet worden geëuthanaseerd.

Maar de eigenaresse krijgt de hond niet voorlopig terug, omdat het dier meermaals dieren heeft aangevallen en meerdere katten heeft doodgebeten in de Tuinwijk. De hond werd vanwege het doodbijten van een kat in de zomer van 2022 tot ‘gevaarlijke hond’ verklaard. Dat betekende dat de hond vanaf dat moment gemuilkorfd en aan een korte lijn moest worden uitgelaten. Maar in november vorig jaar liet de eigenaresse haar hond toch los, zo meldde Stadsblog Sikkom destijds. ‘Om even met hem te spelen’, verklaarde de eigenaresse aan de rechter. En dat moest een kat van een bewoonster bekopen: de hond beet de kat dood, dwars door zijn muilkorf heen.

De hond blijft dus in beslag genomen, totdat een bodemprocedure duidelijk maakt of het dier terug mag naar de eigenaresse. De rechter acht dit noodzakelijk, omdat de hond en eigenaresse bij meerdere incidenten betrokken waren.