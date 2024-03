Gemeente Groningen wil beter armoedebeleid

De gemeente Groningen heeft in de nota Naar een zeker bestaan met perspectief beschreven hoe zij de komende drie jaar het armoedebeleid in de gemeente gaat uitvoeren.

In de gemeente Groningen leven 12,5 duizend mensen onder het bestaansminimum. Met de nota wil verantwoordelijk wethouder Eelco Eikenaar deze mensen beter ondersteunen en perspectief bieden. “We willen ervoor zorgen dat het leven wat mensen leiden centraal staat in de aanpak.”

Volgens de wethouder moet er niet simpelweg naar de regels worden gekeken maar meer naar wat er nodig is om mensen een stap verder in hun leven te brengen. “Dat je een fiets regelt op het moment dat iemand een nieuwe baan heeft maar geen fiets kan betalen.”

Vertrouwen

Eikenaar wil de mensen met vertrouwen benaderen omdat hij ziet dat veel mensen die in armoede leven zich klein voelen. “En dat is op zichzelf ten onrechte, maar dat is wel begrijpelijk want mensen zijn afhankelijk van een overheid die ze ook niet altijd met alle respect behandelt. Neem de toeslagenaffaire.”

Voorbeeldfunctie

De wethouder wil een voorbeeld zijn voor andere overheden. “Wij willen laten zien dat je anders met mensen om kan gaan en dat je dit in de wijken dichtbij de mensen kunt organiseren vanuit de leefwereld van mensen die het aangaat.”