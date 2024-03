Gemeente Assen plaatst groot reclamebord na discussie miljonairswoningen Meerstad

Foto via Bureau Meerstad

Wie dit weekend via de A28 langs Assen rijdt zal het niet ontgaan: langs de snelweg staat een groot reclamebord waarbij de gemeente Assen inspeelt op de discussie rond de komst van miljonairswoningen in het dorp Meerstad.

Op het bord staat de tekst ‘miljonairswoning in Groningen? Of een droomwoning in Assen?’. Afgelopen woensdag werd er in de Groningse gemeenteraad gedebatteerd over de komst van vier miljonairswoningen. Een meerderheid in de raad ziet de woningen zitten, maar er zijn ook verschillende partijen die fel tegenstander zijn. Ook bewoners zien het plan niet zitten. “De actie in Assen is een geniale actie”, reageert Jalt de Haan van het CDA. Het CDA is tegen de komst van de woningen. “Het blijft ongelofelijk dat de linkse coalitie in onze raad de miljonairswoningen afgelopen week zo fel heeft verdedigd.”

Bewoners zijn niet blij

In verschillende opzichten was het woensdag een memorabel debat. Of om de woorden van De Haan te herhalen: “De PvdA die woningen voor miljonairs aan het verdedigen is, de Partij voor de Dieren die tegen een tiny forest is, de SP die voor de markt gaat staan en GroenLinks dat groen aan het opofferen is.” Op een landtong in Meerstad zouden negen woonarken komen, maar dat plan kan vanwege een te hoge golfslag niet doorgaan. Daarom moeten er vier watervilla’s komen, waarbij de vraagprijs richting de twee miljoen euro gaat. Hans de Waard van de SP: “Als we deze villa’s niet bouwen, kunnen we elders in Meerstad minder broodnodige voorzieningen realiseren.” Want dat is het idee: door deze villa’s is er geld om meer sociale huurwoningen te bouwen. Bewoners zijn echter niet blij met de plannen. Vanwege de villa’s moet het bestemmingsplan aangepast worden, terwijl bewoners dit niet wisten toen ze er gingen wonen.

Knipoog

In Assen heeft men het debat op de voet gevolgd. Omdat in de wijk Kloosterveen nog kavels te koop staan, is er op het gemeentehuis in de Drentse hoofdstad een reclame met een knipoog bedacht. Tijdelijk weliswaar. De reclame zal zondagavond weer verdwenen zijn.