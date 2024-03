Geest van componist Charles Ives komt tot leven in de binnenstad: “Fantastisch wat dit met mensen doet”

Foto: Hannah Wonink

Het eerste deel van het binnenstadsprogramma ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’ van het Noord Nederlands Orkest is zaterdag een groot succes geworden. Projectleider Lily Lanser spreekt van een spannende dag die erg positief heeft uitgepakt.

Hoi Lily! Jullie stonden gistermiddag op het Waagplein. Was er veel belangstelling?

“Het was best wel spannend. Aan zoiets gaat heel veel voorbereiding vooraf. Je plant een datum maar je weet niet hoe het weer op die dag zal zijn. Maar het was geweldig: het zonnetje scheen en ons projectkoor en -orkest hebben hun optredens kunnen geven. Uiteindelijk werd het een hele gezellige gathering. Het is ook zo leuk om te zien wat muziek met mensen doet. Ik zag bijvoorbeeld een oudere mevrouw die heerlijk aan het genieten was van de klanken. En ook kinderen die hun ogen uitkeken. Ja, wij zijn tevreden.”

Mensen die het gisteren niet mee hebben gekregen die tasten misschien nog een beetje in het duister waar dit verhaal over gaat. Maar jullie zijn als NNO bezig met een heel bijzonder project hè?

“Klopt. Een project waar we ook heel lang naar toe hebben gewerkt. Drie jaar geleden zijn we begonnen en dat mondt deze maand uit in verschillende optredens en concerten. Wat we doen is eigenlijk de geest van componist Charles Ives tot leven brengen. Ives (1874-1954) is één van de ongewoonste componisten allertijden. Hij was succesvol verzekeringsman in New York, maar was tegelijkertijd in het geheim componist van een zeer bijzonder oeuvre. Zijn composities kun je het beste vergelijken met allerlei stijlen die je in een blender gooit en vervolgens komt er iets heel verrassends uit.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Het programma op het Waagplein trok veel belangstelling. Foto: Hannah Wonink

Het meest bekend is hij denk ik van de Vierde Symfonie?

“Ja. En dan niet in de zin dat het om de haverklap gespeeld wordt, maar meer omdat het eigenlijk een onmogelijk stuk is om te spelen. Hij rondde het in 1924 af, maar pas in 1965 werd het voor het eerst volledig uitgevoerd. Vanwege de structuur en de gecompliceerde bezetting is het een buitengewoon moeilijk stuk om te spelen en te zingen. Op 15 en 16 maart gaan wij dit stuk spelen tijdens een concert in de Oosterpoort.”

En gisteren vond dus eigenlijk een voorproefje plaats …

“Klopt. Om het stuk uit te kunnen voeren hebben we een projectkoor en -harmonieorkest opgezet. De leden van het orkest en koor komen uit de noordelijke provincies. De afgelopen periode is er twee keer gerepeteerd, en gisteren vond dus het eerste concert plaats. Onder leiding van dirigent Jaap Wils speelde het orkest een repertoire in de geest van Ives. Dan moet je denken aan marching muziek volgens de Amerikaanse traditie. Het koor stond onder leiding van Merlijn Wackers. Voor hen is er een speciale compositie geschreven. Hedendaagse muziek hebben we in de geest van Ives verwerkt. Om een voorbeeld te geven: muziek van Pharrell Williams wordt afgewisseld met een kinderliedje. Dat is Ives ten voeten uit. Heel bijzonder.”

Wat is de reden waarom jullie ook nadrukkelijk hebben gekozen om een binnenstadsprogramma op te zetten?

“We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. We kunnen ons in mooie zalen voorbereiden op dit concert. Maar het is nog veel leuker als je zoveel mogelijk mensen erbij betrekt. En juist ook de mensen die niet zo snel naar een concert gaan. En dat zag je gisteren gebeuren. Mensen die de stad in gaan om te winkelen en tot hun verrassing geconfronteerd worden met muziek. Muziek waar ze misschien zelf niet zo snel naar zouden luisteren. Door zoiets in onze stad aan te bieden ontstaat er een hele lage drempelwaarde. En ja, wat mij betreft doen we zoiets nog veel vaker. Muziek verbindt, maar het is ook goed voor de gezondheid en het verrijkt de geest.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Het projectorkest stond onder leiding van dirigent Jaap Wils. Foto: Hannah Wonink

Het binnenstadprogramma gaat volgende week zaterdag verder waarbij er wederom iets spectaculairs staat te gebeuren hè?

“Er zullen dan vier marching bands door de binnenstad lopen. Zij volgen een route, waarbij ze muziek ten gehore brengen in de stijl van Ives. Wat ik daar mee bedoel: als je vier bands tegelijkertijd laat spelen, dan zal het geluid her en der gaan clashen. En dat is nu precies Ives. Hij omarmde de chaos en maakte er weer iets moois van. Ook ons projectkoor zal dan weer te horen zijn. Zij zullen te vinden zijn op de Grote Markt en bij Forum Groningen. En hopelijk gaat dat wederom een groot succes worden.”

De marching bands en het projectkoor zijn zaterdag 9 maart vanaf 14.00 uur te bewonderen. Het programma start op de Grote Markt. De concerten vinden plaats op 15 en 16 maart vanaf 20.00 uur in de Oosterpoort. Op 13 maart vindt het festival ‘How to conduct live’ plaats in De Oosterpoort. Meer informatie vind je op deze website.

Lanser was zaterdag te gast in het radioprogramma OOG Weekend Wekker. Luister hier naar het interview: