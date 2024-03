Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Tussen het Hoofdstation en Groningen Noord reden donderdag aan het begin van de avond geen treinen door een defecte spoorbrug. Vanaf 19:45 wordt de dienstregeling weer hervat.

Dat meldt de NS. De storing is rond 17:55 gemeld. Wat het precieze defect is, is onduidelijk.