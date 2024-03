Geen treinen richting Zwolle door aanrijding bij Meppel

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

Rond 11.45 uur vond er een aanrijding plaats bij Meppel. “Een trein is op een personenauto gebotst”, laat een politiewoordvoerder weten. “Hierbij is in ieder geval één persoon gewond geraakt. Wij zijn een onderzoek gestart naar de toedracht.” Vanwege het ongeluk is het treinverkeer tussen Hoogeveen en Meppel gestremd. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat deze stremming zeker tot 15.00 uur gaat duren.

Tussen Groningen en Hoogeveen rijden nog wel treinen. Reizigers richting Meppel, Zwolle en verder kunnen omreizen via Leeuwarden.