Geen supporters van MVV naar wedstrijd tegen FC Groningen in Euroborg

Foto: Wouter Holsappel. FC Groningen viert de 2-0 tegen Telstar

Er gaan geen supporters van MVV naar de wedstrijd tegen FC Groningen in de Euroborg vrijdagavond.

De burgemeester het, de politie en het Openbaar Ministerie uit Maastricht besloot geen politie te laten mee reizen naar Groningen.

“Als de politie niet meegaat, zijn we volledig afhankelijk van onze stewards om de veiligheid te kunnen garanderen en dat kunnen we niet waarmaken”, aldus MVV-directeur Laura van leeuwen. “We hebben er afgelopen week samen met de harde kern alles aan gedaan om de uitreis naar Groningen mogelijk te maken. Daarom is het extra teleurstellend wat zich vrijdag in het stadion heeft afgespeeld”.

Van Leeuwen doelt op de ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen MVV en FC Dordrecht. Daardoor viel een MVV supporter van de tribune en raakte gewond. De wedstrijd werd gestaakt. “Een klein deel verpest het ten koste van onze goedwillende supporters”, zegt Van Leeuwen.