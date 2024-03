‘Gaskraan Groningen kan mogelijk in april of mei al definitief dicht’

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De kraan op het Groninger aardgasveld hoeft niet in oktober gesloten te worden. Dat kan al eerder, misschien zelfs al in april of mei, zo stelt staatssecretaris Hans Vijlbrief woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Dat meldt de NOS woensdagmiddag. De Kamer debatteert woensdag over de wet, die de definitieve sluiting betekent van het Groningenveld.

Meerdere Kamerfracties willen de sluiting sneller dan 1 oktober, het einde van het lopende gasjaar. D66, CDA, de ChristenUnie, de SP en GroenLinks/PvdA zien een eerdere sluiting wel zitten: “Zeker nu het voorjaar oor de deur staat, zie ik geen enkele reden om te wachten met het definitief beëindigen van de gaswinning”, aldus CU-Kamerlid Mirjam Bikker. “Er is al te lang gewacht. Bied zekerheid en duidelijkheid, dat is bouwen aan het herstel van vertrouwen.”

Het lijkt erop dat het amendement om de gaskraan in Groningen eerder dicht te draaien dan oktober een meerderheid gaat halen. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de wet, die voor beton in de Groningse gasputten moet zorgen. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord geven en een agenderingsverzoek is aangevraagd. stemt er volgende week over, en de Eerste Kamer is al gevraagd de betreffende wet zo snel mogelijk op de agenda te zetten.