Fysiek beperkte ouderen kunnen hulp krijgen van gemeente bij aanleg geveltuin

Foto: Kordelia Nitsch

Ouderen die graag een geveltuintje willen hebben, maar fysiek beperkt zijn en weinig contacten hebben, kunnen een beroep doen op de gemeente. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie woensdag laten weten.

Wijnja reageerde op vragen van de fractie van Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan namens deze partij: “Sinds een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen. Dat is goed voor het vergroenen en de biodiversiteit. Maar nu heeft mijn fractie de afgelopen week verschillende meldingen gekregen van mensen die bewust in een benedenwoning zijn gaan wonen om niet de trap op te hoeven, die graag een geveltuintje willen, maar niet meer de fysieke krachten hebben om met trottoirtegels te slepen en om gaten te gaan graven. Wij vragen ons af waarom de gemeente gestopt is met het ondersteunen bij de aanleg van de geveltuintjes, en of er ook een uitzondering gemaakt kan worden voor mensen die beperkingen hebben of wat ouder zijn.”

Jalt de Haan (CDA): “Kunnen we samen niet de schep ter hand nemen?”

Voor de wethouder kan reageren komt de fractie van het CDA met een vraag. Jalt de Haan: “Waarom legt u de nadruk op de overheid? Waarom moet de gemeente hier voor gaan zorgen? Kan de buurt of kan de familie van iemand dit niet oppakken?” Van der Laan: “In de praktijk gebeurt dat uiteindelijk ook, maar niet iedereen beschikt over een netwerk. Er zijn veel ouderen die met eenzaamheid te maken hebben.” De Haan: “Is het niet een optie dat u en ik samen de schep ter hand nemen? Dat we een meldpunt ‘geveltuintjes aanleggen’ in gaan richten? In plaats van de bal bij de gemeente te leggen?” Van der Laan: “Ik zou zeker wel de handen uit de mouwen willen steken, maar het gaat ook om het grotere plaatje. U en ik hebben ook onze werkzaamheden.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Inwoners mogen dit zelf oppakken”

Wethouder Wijnja is duidelijk: “Het aanleggen van een geveltuintje is een overzichtelijke klus. Als raadsleden dit zelf gaan doen, juich ik dat toe. Het vergroenen van het straatbeeld is voor dit college ook een belangrijke doelstelling. Er is ook versnelling nodig. Inwoners mogen dit zelf oppakken zonder dat er een aanvraag hoeft te worden gedaan. Er zijn wel uitzonderingen: als je te maken hebt met beschermd stadsgezicht, of je woning grenst niet aan tegels van dertig bij dertig centimeter, dan gaat de gemeente het voor je regelen.”

“Enorme toename in aantal vragen”

Wijnja vertelt verder: “Wat we zien is dat er een enorme toename is in het aantal aanvragen. Daarmee is ook het aantal ingewikkelde vragen toegenomen. Mensen zijn druk met dit onderwerp en komen met ideeën. Hoe kun je terreinen en pleintjes bijvoorbeeld vergroenen? De capaciteit en de middelen die we hebben, kunnen we maar één keer inzetten. Hoe kunnen we dat slim doen? Daarom hebben we er voor gekozen om het realiseren van geveltuintjes bij de mensen neer te leggen. Het uitgangspunt is: los laten waar het kan en ondersteuning bieden waar het nodig is.”

Uitzondering is mogelijk

“Dat niet iedereen een geveltuintje aan kan leggen, begrijpt dit college heel goed. In zulke gevallen kunnen mensen altijd contact met ons opnemen. We hebben ook gesproken met andere gemeenten. Daar ziet men dat het zelf doen heel goed werkt en ook een flinke versnelling oplevert.” Van der Laan: “Dus als een 85-jarige belt, en diegene wil graag een geveltuintje, dan kan er dus een uitzondering gemaakt worden waarbij de gemeente wel te hulp schiet?” Wijnja: “Dan kunnen we daar altijd naar kijken.”

De wethouder geeft verder aan dat ook dit jaar de tegeltaxi weer door de wijken zal rijden, die gewipte tegels komt ophalen. Daarnaast kunnen mensen met een kleine portemonnee een bon van dertig euro krijgen, die gekoppeld is aan de Stadjerspas, waarmee ze tuinaarde en planten kunnen kopen voor hun geveltuintje.