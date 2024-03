Fongersfiets van wijlen stadshistoricus Beno Hofman verkocht, 1.500 euro naar goede doel

Foto: https://www.flickr.com/photos/jburgin/ - https://www.flickr.com/photos/jburgin/2967384598/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7702279

De fongersfiets van wijlen stadshistoricus Beno Hofman is verkocht. De fiets heeft een bedrag van 1.500 euro opgeleverd dat naar een goed doel gaat.

De fiets werd afgelopen week te koop gezet op Marktplaats. De fiets is gebouwd in 1954, het geboortejaar van Beno. Het rijwiel was te koop gezet door Jos Rietveld die onlangs door de dochter van Beno gebeld werd met de vraag of hij er voor kon zorgen dat de fiets op een goede plek terecht zou komen. Rietveld leerde Beno in 2000 kennen. Toen hij bezig ging met een boek over de geschiedenis van het Groningse fietsenmerk kwam Beno met het verzoek of hij ook in bezit kon komen van een fiets uit zijn geboortejaar. En zo geschiedde.

Goede doel

Beno heeft indertijd 400 euro voor de fiets betaald. Dat was ook de vraagprijs. Uiteindelijk is er 1.500 euro voor geboden. De koper is een antiquair uit Zandeweer, in de gemeente Het Hogeland. De nieuwe eigenaar wil de fiets gaan exposeren, waarbij het verhaal van Beno verteld gaat worden. Het geld dat opgehaald is gaat naar het goede doel. De stichting Cultuur Historisch Document wil met het bedrag een tweede druk van ‘Niewe Stadt’ van Beno Hofman uit gaan geven.

Fongers

De Groninger Rijwielenfabriek Fongers begon in 1884 met het fabriceren van fietsen. In 1880 deed de ‘hoge bi’ zijn intrede in Nederland. Dit was een hoge fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel. Albert Fongers, geboren in 1841 in Warffum, raakte er door geboeid en besloot om zelf fietsen te gaan maken. Het bedrijf werd pionier in de ontwikkeling van de klassieke Nederlandse toerfiets. Vrijwel direct gingen de zaken goed en in 1897 werd een fabriek aan de Hereweg in gebruik genomen. Door de jaren heen werd de fiets steeds minder een luxeproduct, en nam de concurrentie op de markt toe. Fongers had moeite om zich aan te passen. Uiteindelijk werd in 1970 de productie gestaakt.