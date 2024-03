Fietspontje Zuidlaardermeer weer in de vaart na officiële opening

Foto via Groninger Landschap

Het fietspontje tussen de Osdijk bij Noordlaren en Meerwijck is sinds vrijdagochtend weer in de vaart. Tegelijk met de opening werd gevierd dat zowel het pontje als de fietspaden er naartoe zijn vernieuwd.

Wethouders Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen en Annemiek Hoesen van de gemeente Midden-Groningen gaven vrijdagochtend het officiële startschot en verzorgden daarmee de officiële opening van het pontje. Het pontje begon in de zomer van vorig jaar al met overtochtjes, maar van een officiële opening kwam het toen niet. Nu dus wel. Vorig jaar maakten al zo’n 25.000 fietsers en wandelaars gebruik van de pont.

Het pontje over het Drents Diep werd eerder in het seizoen in gebruik genomen dan normaal, zodat bezoekers van het Zuidlaardermeergebied tijdens het Paasweekend al genieten van de nieuwe elektrische zelfbedieningspont.​​​​​​​ De nieuwe pont is daarnaast duurzaam en geschikt voor gebruik met rolstoel, scootmobiel en duofiets.

Het pontje is in april, mei, juni en september elke dag te gebruiken van 07.00 tot 19.00 uur. In juli en augustus blijft het pontje in de avond twee uur langer open.